【7位〜12位】10月22日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蠍座
総合運：★★★☆☆
人の心を温める会話ができると、あなた自身の心も癒される運気です。少しでもだれかの気持ちを理解できると感じたら、遠慮せずに声をかけてみてください。たくさん共感の言葉をかけるのがポイントです。
恋愛運
あなた自身のことでもふたりのことでも「これからこんなことをしてみたい」という話題を出すといい日です。共感が生まれたり、あなたの魅力が伝わったりして、恋が盛り上がるでしょう。にこにこ笑いながら楽しそうに話して。
実際はそんなに心配しなくてもいいのに、｢お金のことが不安だ…｣と、感じる可能性がある日です。あれこれと計算するよりも、買い物をしたときに少しでも節約してみて。財布のなかを整理整頓するのも〇。不安が消えていきます。
ラッキーアイテム：お弁当箱
ラッキーカラー：レッド
【8位】魚座
総合運：★★☆☆☆
新しい知識を得ることを、純粋に楽しめる日です。得意分野や専門分野が違う人と話してみるのがオススメ。また、これまで読まなかったジャンルの雑誌を手に取るのも〇。知識だけでなく、視野もグンと広がっていくでしょう。
恋愛運
過去の恋の相手とは、真逆のタイプに心を奪われそうな恋愛運。先のことはあまり考えず、思い切って接近してみるとGOOD。あなた自身のなかから新たな一面が引き出されて、人間としての魅力がグンとアップするでしょう。
金運
｢行ってみたい｣「体験してみたい｣という好奇心で、お金を使いたくなりそうな日。旅行の申し込みや航空券の手配などは、特に慎重に。｢今日でなければならない理由などない｣と、思っていてください。深呼吸がお金を守る味方です。
ラッキーアイテム：ジーンズ
ラッキーカラー：スカイブルー
【9位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
あなたの魅力や人間性が深まるヒントが見つかる運気です。そのヒントは、過去の出来事のなかにあるでしょう。ふと心に浮かんだら、できるだけ細かく思い出してみて。また、歌詞のない音楽を聴いていると、考えがいっそう深まりそうです。
恋愛運
癒やしの魅力が出てくる恋愛運です。傷ついている人や、疲れている人があなたに寄りかかってくるかも。急接近は避けておいたほうが、今後の恋の展開としてはいいでしょう。また、パートナーに対しては、尽くしすぎない程度に優しくすると絆が深まります。
金運
これまでよりも、お金との縁が強くなる運気。ただし、深く考えずにお金を使ってしまうのはNG。反対に、普段以上に｢もったいない使い方をしないように｣と、心がけてください。買い物上手になって、お金の実力も運気もUPしそうです。
ラッキーアイテム：宝石箱
ラッキーカラー：ボルドー
【10位】双子座
総合運：★★☆☆☆
自分とは違うやり方をする人、自分とは違う考えの人に、ちょっとストレスを感じるかも。そんなときはなにか冷たい飲み物を飲むと、気にならなくなるでしょう。また、少し速いペースで歩くのも、気分のリフレッシュになります。
恋愛運
あなたらしい魅力がキラリと輝いて、恋愛が盛り上がりそうな日です。ただ、自分では魅力に自信を持ちきれないかも。だれからもらった言葉でも、褒められたら素直に受け止めましょう。「そんなことないよ」ではなく「ありがとう」と言ってみて。
金運
大切なお金を、しっかりと守ることができる金運の日です。これまでのお金の使い方を｢無駄遣いだったな｣と、感じるかも。でも、自分を責めないで、気付いたことを褒めてください。また、周りの人との金銭感覚のズレは気にしなくてOK。
ラッキーアイテム：トートバック
ラッキーカラー：グレー
【11位】獅子座
総合運：★☆☆☆☆
弱い自分を親友に見せると、友情が深まって心が温まる運気。悩みを打ち明けたり、相談に乗ってもらったりするといいでしょう。「こんな自分はイヤだな」と感じる部分も、包み隠さずにさらけ出すことがポイントです。
恋愛運
純粋に相手を想う気持ちが、あなたのなかで湧き上がってくる日。その愛情がすんなりと伝わって、相手からも同じだけピュアな愛情を注ぎ返してもらうことができるでしょう。視線にも言葉にも、温もりを込めることがポイント。
金運
手元にあるお金に前向きな心で感謝をして、｢大切に使おう｣と思える日です。無駄づかいなどせず、お金との平和な関係を保つことができるでしょう。財布を磨いたり、中身を整理したりすると、さらにお金を呼び込むことができそうです。
ラッキーアイテム：陶器
ラッキーカラー：シルバー
【12位】射手座
総合運：★☆☆☆☆
今日は、あなたにワガママを言う人がいるかもしれません。そしてあなたは「聞き入れなきゃ…」と考えて疲れてしまうかも。場合によっては、スルーしてもOK。今日は、できるだけひとりで過ごすようにするといいでしょう。
恋愛運
恋愛に関してカンが鋭くなる運気。相手がどう思っているのかピンとくるでしょう。ただ「こう思っているはず」と、決めつけると空気が悪くなります。「こう言われたら、こう返そう」と、リアクションを考えておくと楽しく過ごせそう。
金運
買い物や投資などで、｢こうするべき｣｢こうなりそう｣というひらめきがありそうな運気。それを信じると、お金は入ってくる流れを強くできるでしょう！直感を信じるのは1回だけにして、その後は熟考すると、さらに GOOD。
ラッキーアイテム：馬蹄のモチーフ
ラッキーカラー：ライトブルー