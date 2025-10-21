【7位〜12位】10月22日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

【8位】魚座 総合運：★★☆☆☆

新しい知識を得ることを、純粋に楽しめる日です。得意分野や専門分野が違う人と話してみるのがオススメ。また、これまで読まなかったジャンルの雑誌を手に取るのも〇。知識だけでなく、視野もグンと広がっていくでしょう。



恋愛運

過去の恋の相手とは、真逆のタイプに心を奪われそうな恋愛運。先のことはあまり考えず、思い切って接近してみるとGOOD。あなた自身のなかから新たな一面が引き出されて、人間としての魅力がグンとアップするでしょう。



金運

｢行ってみたい｣「体験してみたい｣という好奇心で、お金を使いたくなりそうな日。旅行の申し込みや航空券の手配などは、特に慎重に。｢今日でなければならない理由などない｣と、思っていてください。深呼吸がお金を守る味方です。



ラッキーアイテム：ジーンズ



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】牡羊座 総合運：★★☆☆☆

あなたの魅力や人間性が深まるヒントが見つかる運気です。そのヒントは、過去の出来事のなかにあるでしょう。ふと心に浮かんだら、できるだけ細かく思い出してみて。また、歌詞のない音楽を聴いていると、考えがいっそう深まりそうです。



恋愛運

癒やしの魅力が出てくる恋愛運です。傷ついている人や、疲れている人があなたに寄りかかってくるかも。急接近は避けておいたほうが、今後の恋の展開としてはいいでしょう。また、パートナーに対しては、尽くしすぎない程度に優しくすると絆が深まります。



金運

これまでよりも、お金との縁が強くなる運気。ただし、深く考えずにお金を使ってしまうのはNG。反対に、普段以上に｢もったいない使い方をしないように｣と、心がけてください。買い物上手になって、お金の実力も運気もUPしそうです。



ラッキーアイテム：宝石箱



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】双子座 総合運：★★☆☆☆

自分とは違うやり方をする人、自分とは違う考えの人に、ちょっとストレスを感じるかも。そんなときはなにか冷たい飲み物を飲むと、気にならなくなるでしょう。また、少し速いペースで歩くのも、気分のリフレッシュになります。



恋愛運

あなたらしい魅力がキラリと輝いて、恋愛が盛り上がりそうな日です。ただ、自分では魅力に自信を持ちきれないかも。だれからもらった言葉でも、褒められたら素直に受け止めましょう。「そんなことないよ」ではなく「ありがとう」と言ってみて。



金運

大切なお金を、しっかりと守ることができる金運の日です。これまでのお金の使い方を｢無駄遣いだったな｣と、感じるかも。でも、自分を責めないで、気付いたことを褒めてください。また、周りの人との金銭感覚のズレは気にしなくてOK。



ラッキーアイテム：トートバック



ラッキーカラー：グレー

【11位】獅子座 総合運：★☆☆☆☆

弱い自分を親友に見せると、友情が深まって心が温まる運気。悩みを打ち明けたり、相談に乗ってもらったりするといいでしょう。「こんな自分はイヤだな」と感じる部分も、包み隠さずにさらけ出すことがポイントです。



恋愛運

純粋に相手を想う気持ちが、あなたのなかで湧き上がってくる日。その愛情がすんなりと伝わって、相手からも同じだけピュアな愛情を注ぎ返してもらうことができるでしょう。視線にも言葉にも、温もりを込めることがポイント。



金運

手元にあるお金に前向きな心で感謝をして、｢大切に使おう｣と思える日です。無駄づかいなどせず、お金との平和な関係を保つことができるでしょう。財布を磨いたり、中身を整理したりすると、さらにお金を呼び込むことができそうです。



ラッキーアイテム：陶器



ラッキーカラー：シルバー