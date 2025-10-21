「足細いねー！」プロサッカー選手の妻、家族ディズニーショット公開「前と変わらないスタイルと可愛さ」
プロサッカー選手・柴崎岳さんの妻で俳優の真野恵里菜さんは10月20日、自身のInstagramを更新。子どもとのプライベートショットを公開しました。
コメントでは「えりなちゃんと言えばディズニー 楽しみ方が増えてまたさらに好きになっちゃいますね」「ベビーちゃんも楽しかったでしょう」「ママになっても変わらない可愛さ お子さんもきっとまのちゃんに似て可愛んだろうなあって思います」「ベビちゃん産んだのに前と変わらないスタイルと可愛さ保ってる」「真野ちゃん足細いねー！」「綺麗すぎる、、」と、絶賛の声が寄せられました。
【写真】真野恵里菜、子どもと2人でディズニーへ
「ベビーちゃんも楽しかったでしょう」真野さんは「先月家族でお泊まりディズニーに行ったら（赤ちゃんの絵文字）がキャラクターを見つけては指さしたり音楽に合わせて手を振ったりと楽しそうな姿をたくさん見ることができたから 夫がお休みの日じゃなくても2人で行っちゃおうかな〜って考え始めちゃって・・・つい先日、本当に2人で行ってきちゃいました」とつづり、9枚の写真を投稿。子どもと2人で東京ディズニーランドを訪れた時の様子です。子どもを抱っこしてミニーマウスやミッキーマウスと記念撮影などをしており、楽しそうです。ほかにもその日の出来事を詳しく記しました。
「お泊まりディズニー」4月18日には「お泊まりディズニー」の様子を公開していた真野さん。「この日のことは本人の記憶には残らないだろうけど たくさん写真や動画を撮ったから 大きくなったら見ながらこの時の話をしたいな」と、子どもへの思いもつづりました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)