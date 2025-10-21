【フンギ】 11月発売予定 価格：5,500円

ホビージャパンはカードゲーム「フンギ」11月に発売する。

フンギはイタリア語でキノコを意味する。カードゲーム「フンギ」は里山に分け入り、キノコやフライパンなどのカードを入手して、おいしいキノコ料理をつくるのが目的の2人用カードゲーム。

「森」に登場するキノコはナラタケやアンズタケ、マイタケ、シイタケなど10種類。プレーヤーは山札から公開された8枚のカードからなる「森」のカードを取って、高得点を目指す。3枚以上同じキノコがあってフライパンが1枚あれば調理して得点にできるが、要らないのであれば2枚以上そろえて売却することができる。売却したキノコは「杖」となり、この杖を支払って「森」のより奥のカードを採取できるようになる。

無理せず近くのキノコを集めるか、森の奥のキノコを採るためにいらないキノコを売却して杖を手に入れるか……。森は刻一刻と姿を変えていくので考えどころ。さらには対戦相手に先んじて上手に貴重なキノコやキノコ料理をおいしくできる料理酒やバターを入手して、高得点を目指そう。