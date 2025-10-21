¤Ò¤í¤æ¤¡ß¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚµªÇ·¤Î¥·¥ó¡¦¿Ê²½ÏÀ«¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¿Ê²½ÏÀ¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¿Ê²½ÏÀ¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹¡Ø¼«Á³ÁªÂòÀâ¡Ù¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢20Âå¸åÈ¾¤«¤é30ÂåÁ°È¾¤Ç¤¹¡£¡×¤½¤¦¸ì¤ëÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿11²óÌÜ¤â¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤à¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉãá¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¤¤¤Äº¢¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿Ê²½ÏÀ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
【写真】「ダーウィンが進化論の骨格を成す『自然選択説』を思いついたのは、20代後半から30代前半です。」そう語る鈴木紀之先生
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Ê²½ÏÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤è¤¯¡Ö¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ôÅç¤Î¥Õ¥£¥ó¥Á¤È¤¤¤¦Ä»¤Î¤¯¤Á¤Ð¤·¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚµªÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡¡¤Þ¤º¡¢¤½¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥Õ¥£¥ó¥Á¤ÎÏÃ¤«¤é¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ôÅç¤Ë¤Ï½½¿ô¼ïÎà¤Î¥Õ¥£¥ó¥Á¤¬¤¤¤Æ¡¢½»¤àÅç¤ä¿©¤Ù¤ë¥¨¥µ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤Á¤Ð¤·¤Î·Á¤äÂç¤¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹Å¤¤¼Â¤ò¿©¤Ù¤ë¼ï¤ÏÂÀ¤¤¤¯¤Á¤Ð¤·¡£²Ö¤ÎÌª¤òµÛ¤¦¼ï¤ÏºÙÄ¹¤¤¤¯¤Á¤Ð¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£
ÎëÌÚ¡¡º£¤Î¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¤Ï1¼ïÎà¤ÎÁÄÀè¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Åç¤´¤È¤Î´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë½½¿ô¼ïÎà¤Ø¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¼ï¤ÎÊ¬²½¡×¤ÎÅµ·¿Îã¤È¤·¤Æ¡¢À¸Êª³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËÉ¬¤ººÜ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥Õ¥£¥ó¥Á¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Î¥ê¥ó¥´¤Î¤è¤¦¤Ë²Ê³Ø»Ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¼«¿È¤Ï¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹ÂÚºßÃæ¤Ë¥Õ¥£¥ó¥Á¤òÇ®¿´¤Ë¸¦µæ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ò¤í¡¡¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Èà¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥Á¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅÐ¾ì¤·¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤ÎµÏ¿¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Èà¤ÏÅç¤´¤È¤Ë¤¯¤Á¤Ð¤·¤Î·Á¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê»ö¼Â¤Ë¤µ¤¨µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¹æ¤Î¹Ò³¤¤ò½ª¤¨¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¤Ç¤·¤¿¡£»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿É¸ËÜ¤òÄ»Îà³Ø¼Ô¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥£¥ó¥Á¤ÎÃç´Ö¤À¤¬¡¢Åç¤´¤È¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼ï¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢½é¤á¤Æ¤½¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡ËÜ¿Í¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥Õ¥£¥ó¥Á¤¬¿Ê²½ÏÀ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î»à¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤Ç¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥Õ¥£¥ó¥Á¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤â¸åÀ¤¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬Ì¾¤Å¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¿Ê²½ÏÀ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤Ò¤é¤á¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤È¸À¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥°¥ë¹æ¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¹Ò³¤¤ÏÌó5Ç¯¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ôÅç¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï½ÐÈ¯¤«¤é3Ç¯¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿º¢¤Ç¡¢ÂÚºß´ü´Ö¤â¤ï¤º¤«¤Ç¤·¤¿¡£¹Ò³¤¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏÆîÊÆÂçÎ¦¤Î±è´ßÄ´ºº¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ôÅç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¿Ê²½ÏÀ¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿......¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤é¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¿Ê²½ÏÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈ¯¸«¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃ±½ã¤ÊÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ¼Á³Ø¡¢¸ÅÀ¸Êª³Ø¡¢Èæ³Ó²òË¶³Ø¡¢È¯À¸³Ø¤Ê¤ÉÌµ¿ô¤Î¾Úµò¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤¿µðÂç¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤¬¡ÖÍî¤Á¤ë¥ê¥ó¥´¤ò¸«¤ÆËüÍ°úÎÏ¤ÎË¡Â§¤ò¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê·èÄêÅª¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¨¤¨¡£¡Ö¤¤¤Ä´°À®¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë²Ê³ØÅª¤Ê¶ÈÀÓ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡À¤´Ö¤«¤é¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÍµÊ¡¤Ê²È¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¤·¼Ò¸ò³¦¤Ë´é¤ò½Ð¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
ÎëÌÚ¡¡¤à¤·¤íÈà¤Ï¡¢À¸³¶¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Î¼«Âð¤Ç¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤·¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾µÇ§Íßµá¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Ã¤ÈÊÌ¤ÎÆ°µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ë¿¿Íý¤òÃµµæ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½Åª¤ÊÍßµá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬¿¿Íý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤³¤³¤Ç¤âÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¿Ê²½ÏÀ¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹¡Ö¼«Á³ÁªÂòÀâ¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Ò³¤¤«¤éÌá¤Ã¤¿¸å¤Î20Âå¸åÈ¾¤«¤é30ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍýÏÀ¤ÏÅö»þÀäÂÐÅª¤Ê¸¢°Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¡ÖËüÊª¤Ï¿À¤¬ÁÏÂ¤¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÏÂ¤ÏÀ¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¼Ò²ñ¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤À¤«¤é¡¢È¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸¶¹Æ¤ÎÍ×Ìó¤Ï½ñ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¸å¤Ë½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤µ¤¨¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬»öÂÖ¤ÏµÞÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬50ºÐ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦º¢¡¢Èà¤è¤ê1À¤Âå¼ã¤¤¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¦¥©¥ì¥¹¤È¤¤¤¦³Ø¼Ô¤¬¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¿Ê²½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÆÈ¼«¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¾Ç¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¤·¤«¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÍýÏÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÏÀÊ¸¤òÍ¹Á÷¤·¤Æ¤¤¿¡£²Ê³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÃ¯¤¬ºÇ½é¤ËÈ¯¸«¤äÈ¯É½¤ò¤·¤¿¤«¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬20Ç¯´Ö²¹¤á¤Æ¤¤¿ÍýÏÀ¤¬¥¦¥©¥ì¥¹¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤³¤ÇÈà¤ÏµÞî±¡¢¼«¿È¤ÎÍýÏÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¥¦¥©¥ì¥¹¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿Áê¼ê¤¬¡¢30Ç¯Ê¬¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¸¦µæÀ®²Ì¤ò¸å¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¤³¤³¤¬Èó¾ï¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²Ê³Ø³¦¤Ç½ÅÄÃ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Î¥¦¥©¥ì¥¹¤Ï¤Þ¤ÀÌµÌ¾¤Î¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¡£¤½¤³¤Ç¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¥¦¥©¥ì¥¹¤ÎÏÀÊ¸¤È¼«Ê¬¤¬²áµî¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÏÀ¹Í¤òÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬È´¤±¶î¤±¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¿Ê²½ÏÀ¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿¸ø¼°¤Î½Ö´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Û¤¦¤Û¤¦¡£
ÎëÌÚ¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¸¦µæ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÂçÃø¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÈåÌÌ©¤ÊÏÀ¾Ú¤ÎÁ°¤Ë¥¦¥©¥ì¥¹¤Î¸ùÀÓ¤Ï¤«¤¹¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åö¤Î¥¦¥©¥ì¥¹ËÜ¿Í¤Ï¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ò¿¼¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤Þ¤¢¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ç¤¹¤éÈ¯É½¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¼ã¼ê¤Î¼«Ê¬¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ä¼Ò²ñ¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹¤è¤ê¤â¡¢¡Ö°ÎÂç¤Ê¥À¡¼¥¦¥£¥óÀèÀ¸¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¿´¶¯¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¿¤À¥À¡¼¥¦¥£¥ó¼«¿È¤Ï¥¦¥©¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÉé¤¤ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥©¥ì¥¹¤ÏÉÙÍµÁØ¤Î½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾ï¤ËÀ¸³èÈñ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¥¦¥©¥ì¥¹¤Ë½ª¿ÈÇ¯¶â¤¬µëÉÕ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¼è¤ê·×¤é¤¦¤Ê¤É·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥¦¥©¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤·Á¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£ÎëÌÚµªÇ·¡ÊNoriyuki SUZUKI¡Ë¡¡
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡£»°½ÅÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¿Ê²½¡Ø°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉÔ¹çÍý¡Ù¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡×¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¡Ø¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉã¡Ù¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë°ä»º¡×¡Ê¶¦¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¸ø¼°X¤Ï¡Ö@fvgnoriyuki¡×
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ