冷蔵庫の中身をパンパンにして取り出しにくくなった経験はありませんか？ ミニマリストを目指しているESSEフレンズエディターのおがわりさんは、先日18年使っていた冷蔵庫を買い替え。そのときに、中にあった食品を使いきろうとしたところ、なかなか減らないことに驚愕したそうです…。そこで、日頃の買いすぎにやっと気づいたというおがわりさんが、これまでの買い物習慣を見直し、やめてよかった買い方をご紹介します。

＜見直した習慣1＞特売肉の「とりあえず」買い

ムダ買いをしないために、まず見直したことが、特売の肉を「とりあえず」買うことです。

これまでは、安いときにたくさんの肉を買い込んで、冷凍保存しておけば、食費も浮いて家事もラクになると思っていたので、スーパーで特売の肉を見かけると、つい手が伸びてしまうのが習慣になっていました。

しかし、冷蔵庫を空にしてみて、いちばん反省したのは、特売で大量に買い込んでしまった「肉」が冷凍庫につまっていたことでした。そのため、今は使う分だけを買うように心がけています。

●ほかにもメリットが2つ

このとりあえず買いをやめたことで、ムダがなくなったほかにも、2つのメリットがありました。

まず、買い物の時間が短くなったことです。冷凍肉があった頃は、常にストック量や冷凍室のあきスペースなどを考えながら買い物をしていたので時間がかかっていました。

もうひとつは、ラップで包むなどのプチストレスな作業がなくなったことです。今となっては、冷凍肉があったときの方が家事効率が悪かったようにも思います。

＜見直した習慣2＞簡単調理食品の「なんとなく」買い

簡単調理の冷凍食品やチルド総菜も、ムダ買いでストックがごろごろとありました。

目新しいものやおいしそうなパッケージに惹（ひ）かれては、賞味期限に余裕があるのをいいことに、なんとなく買ってしまうのが当たり前に…。現在は、使う予定があるときにのみ簡単調理の食品を購入するようになりました。

ほかにも、外食の回数が減るなど、予想外のメリットがあったんです。というのも「使う日を決めて購入する」目的買いにより、簡単調理のおうちごはんがちょっとしたイベント化。先日は、オール無印良品の冷凍食品で休日ランチを楽しみましたが、外食するより出費が少なくすみました。

＜見直した習慣3＞調味料などは適当に「大サイズ」を購入

片付ける前は、使いかけの小麦粉やドレッシング、ジャム、カレールーなども冷蔵庫に点在。なかにはずいぶん前に賞味期限がきれていたものも…。

泣く泣く処分しながら、もしこれが大サイズでなく小サイズだったら使いきっていた可能性も高いし、その方が単価も安かったのに…と小さなムダ買いの積み重ねを後悔しました。

これまで商品がサイズ違いで並んでいると、大サイズの方がおトクだと適当に購入。しかし、この経験から今は調味料などを随時小サイズにきり替えています。

小サイズのものが増えると冷蔵庫の中が以前よりすっきりしました。前の冷蔵庫では、常に中がパンパンな状態が普通で、ムダ買いも見逃していたような気がします。

今後は、ムダ買いの再発がないように、すっきりとした見とおしのよい冷蔵庫を維持しようと思います。