¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡Ö·ÀÌó¶â£·²¯¥É¥ë¤Ï¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç¤¹¤Ç¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È·ë¤ó¤À£±£°Ç¯£·²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þÌó£±£°£±£µ²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¶â¤ò¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Çà²ó¼ýá¤·¤¿¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤ÎÂçÃ«¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°·ÀÌó¤ÎÁý²Ã¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇüÂç¤Ê¼ý±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¡¼¥É¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¡¼»á¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Î¹â³Û¤Ê·ÀÌó¤ÏÆüËÜ¡¢µÚ¤ÓÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Ç¤ËÊÖºÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤º¤«£²¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£·²¯¥É¥ë¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï·ÀÌó¶â¤Î£¹£·¡ó¤ò£²£°£³£´Ç¯¤«¤é£±£°Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¦·«¤ê±ä¤Ù¶â·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â·ÐºÑÅª¤Ê½ÀÆðÀ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¡¼»á¤Ï²Ã¤¨¤ÆÆüËÜ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âµó¤²¡Ö¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÂçÃ«¸ú²Ì¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µå³¦¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£ÇüÂç¤Ê¹¹ð²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£ÇË³Ê¤ÎÅê»ñ¤âº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï°Â¤¤Çã¤¤Êª¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ£²¤ÄÌÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ÏÇú¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£