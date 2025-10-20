博多華丸大吉の華丸が２０日、ＮＨＫ「あさイチ」で、まさかの朝ドラ受けを行い、大吉からたしなめられた。

この日の朝ドラ「ばけばけ」では、松野家の借金返済のため、遊郭の客引きまでやりだした銀二郎（寛一郎）に、勘右衛門（小日向文世）が激怒。だが銀二郎も、鎧や刀を売って金を作るべきだと真っ当反論し、勘右衛門は「恥をさらして得た金は一切家にいれるな」と言ってしまう。

松野家のために働いていた銀二郎はこれで何かが切れたのか、家族に黙って家を出てしまう。取り乱すトキ（高石あかり）。さすがに責任を感じたのか？勘右衛門は銀二郎の父から、銀二郎は東京にいると聞き出し、自分の鎧、刀を売ってしまう。そしてその金でトキを東京に行かせ、銀二郎を連れ戻してくるように厳命する。

「あさイチ」朝ドラ受けでは、大吉が「間違った感想かもしれないけど、見つかるな！って思ってます。銀二郎、逃げ切れ！って。戻ったらまた大変やもん」と銀二郎に同情。華丸が「でも、おじじ様が売った刀とか」と、少し松野家にも金銭的な余裕ができたのでは？と言うも、大吉は「でもあれは旅費で消えるでしょ」と反論だ。

これに華丸は「いやあ…」と言うも、口をつぐんだことから、大吉は「まだなんか言いたそうな…」「なに？」などと聞くも、華丸は「ないです。ぼくだけが抱えている問題です」。

これに鈴木奈穂子アナも「気になる。進めないです」と促したことから、逃げ切れないと思った華丸はおそるおそる「いいですか？」。大吉も「言いなさい」と言ったことから、華丸は「日本シリーズ、進めるのかなって」と、大ファンのプロ野球・ソフトバンクの心配を口にしたため、大吉も失笑し「もう、そこにいなさい」と朝ドラと全く関係ない言葉をたしなめていた。