果たして仲良くなれるのか……！ YouTubeチャンネル「ポムさんとしまちゃん / ねこべや。」では、先住猫のしっぽで遊ぶ猫と、それに怒る先住猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「怒ってもかわいい」の声が続出しました。

飼い主さん「嫌な予感が…」

注目を集めたのは、「しっぽを猫じゃらし代わりにされて怒ってしまう先住猫！」という動画。先住猫の「ポムさん」のふわふわのしっぽを、新入り猫の「しまちゃん」が、猫じゃらし代わりにして遊んでいます。

不満そうな顔のポムさんと、ポムさんのしっぽに夢中なしまちゃん。優しいポムさんは、体の向きを変えて、ちょっとだけしまちゃんに圧をかけます。

でもしまちゃんは、一瞬ひるんだ後にまた「うざ絡み」を始めるやんちゃっぷり。すると、耐えかねたポムさんは……？ 「教育的指導ニャ」とばかりに、懲りないしまちゃんを甘がみ！ 温厚なポムさんでも、自分のしっぽを猫じゃらし代わりに遊ばれるのはちょっと嫌だったようです。

それでも、しまちゃんはめげません。ポムさんが落ち着いた頃を見計らって、またしてもしっぽをちょいちょいし始めるしまちゃん。「なんだか嫌な予感がしますね…^^；」というテロップの通り、ポムさんのお顔を見ると……？

さっきよりも、ムッとした怒り顔に！ 「今度は容赦しないニャン！」とばかりに勢いよく振り向いた“激おこ”のポムさんに、しまちゃんも今度こそびっくり。飼い主さんも、さすがに止めに入ったのでした。

しかし、それから2日。まだまだ遊んでくるしまちゃんに、ポムさんはすっかり諦めた様子……。もはや放置で、しっぽを好きにさせているようです。

動画の視聴者からは「ポムさんの荒ぶるしっぽについ笑ってしまいました」「怒ってる顔かわいい笑」「しまちゃん、気が合うね〜。私もポムさんのしっぽが好き」「こうやって社会性とか学ぶんやね」「飼い主さんのハラハラが伝わってきたw」との声が寄せられています。もっと仲良くなるには少し時間がかかりそうなポムさんとしまちゃんのじゃれあいを、皆さんもぜひ動画でチェックしてみてください。