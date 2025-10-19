日本代表、ブラジル相手に初勝利も70歳明石家さんまさんは「W杯などの大会で勝たなきゃ意味がない」

日本代表は14日に行われたブラジルとの親善試合に3-2で勝利し、セレソン相手に史上初の白星をつかみ取った。

前半は2失点する厳しい展開だったが、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世の得点で逆転。2分11敗と一度も勝ったことがなかった天敵から歴史的初勝利を飾った。

そうしたなか、元祖サッカー芸人といえる70歳の明石家さんまさんは、MBSラジオの『ヤングタウン土曜日』でこう話していた。

「（日本は）オリンピックで勝ってるよな？ブラジルに。A代表の話をしてるのか。

ブラジルはベストメンバーじゃない、日本もベストメンバーじゃなかった、キリンカップやからな。我々はフレンドリーマッチとしてとらえてんねんけどもな。

ヴィニシウス（・ジュニオール）は来たのか、あとは結構フルじゃない…全然ブラジルはメンバーを落としてきたので。日本も4〜5人抜けてるよね、堂安（律）と久保（建英）はおったけどね。

本当はワールドカップなどの大会で勝たなきゃ意味がないので、フレンドリーマッチ気味のやつは、あんまり俺のデータに入れないようにしているので。

堂安は動きがよかったので、私としては一安心（笑）そういう気持ちで見ているんです、サッカー」

日本は1996年のアトランタ五輪でブラジルを1-0で下す『マイアミの奇跡』を成し遂げたが、戦ったのは、フル代表ではなく、U-23代表チーム。

今回はキリンチャレンジカップで対戦したが、あくまでもフレンドリーマッチであり、両チームともにベストメンバーではなかったと指摘。

日本代表、歴史的初勝利のブラジル戦で「圧倒的な存在」だった5名

本気の舞台で勝ってこそ…という思いがあるようだ。