ÂçÃ«¤¬ÂÇ¤Á¤¹¤®¤Æ¡ÄÁý¤¨Â³¤±¤ë¡È¹¬±¿¤Î»ý¤Á¼ç¡É¡¡3¿ÍÌÜ¤¬»×¤ï¤ºÅÇÏª¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï35ºÐ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¡¼¥Á
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿ËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢7²ó¤Ë1»î¹ç3È¯¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó5¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó1»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ï¥á¥®¥ë¤¬Åê¤¸¤¿4µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ113.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó182.8¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥427¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó130.2¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ26ÅÙ¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1»î¹ç3È¯¤Ï»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢35ºÐ¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥È¤µ¤ó¡£´ÑµÒ¤«¤é¡ÈMVP¡É¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¤Çº¸Ãæ´ÖÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¿´¶¤ò¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ËÍ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤¬¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¹¬±¿¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤³¤È¤Ë¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿¦¶È¤Ï¥×¥í¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¤¡¢ÍâÆü¤Ë»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë