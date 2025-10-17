【ZARAのキャラメル色】が可愛い！ こっくり秋っぽ♡「おしゃれアイテム」

今シーズンは上品な華やかさをプラスできる、キャラメルオレンジやブラウン系カラーがトレンド。今回は【ZARA（ザラ）】から、こっくりとした色合いが秋っぽ可愛い「おしゃれアイテム」をご紹介。透け感素材でレイヤードがはかどるスカートや、主役級に映えるワイドパンツなど、秋のファッションが楽しくなりそうなアイテムが登場。

サラッと着ておしゃれ見えを狙える秋っぽシャツ

【ZARA】「ZW COLLECTION フルイドシャツ」\6,590（税込）

秋が深まる前の今の時期にぴったりのシャツ。上品な光沢感のある素材がエレガントな雰囲気を演出。こっくり深みのあるキャラメルカラーがトレンド感も秋ムードも盛り上げます。前後差のある裾でサラッと着てサマ見え。タックインスタイルもおしゃれに決まりそうです。

秋コーデが垢抜けるシースルースカート

【ZARA】「オーガンザミディスカート」\10,990（税込）

程よく透け感のあるセミシースルー素材を使用。パンツやスカートに合わせたレイヤードコーデを楽しめるスカート。オレンジがかった明るめのキャラメルカラーで、重くなりがちな秋コーデを軽やかな印象に。プラスワンで手持ちのボトムスもおしゃれに垢抜けそうです。

エレガントムードをまとえる主役級パンツ

【ZARA】「ベルト付きサテンワイドパンツ」\7,990（税込）

生地をたっぷり使用したワイドシルエットと、高級感のあるサテン素材が特徴。歩くたびにヒラヒラ揺れて優美な雰囲気を演出し、スカート並みにエレガントな着こなしに。大きめのバックルが目を引くベルト付きで、パンツが主役のコーデを楽しめそうです。

リバーシブルが嬉しい最旬トレンチコート

【ZARA】「リバーシブル トレンチコート ZWコレクション」\19,990（税込）

秋コーデの定番トレンチコートも、キャラメルカラーを選ぶことで旬顔に。こちらのトレンチコートは、チェック柄を表にしても着用できるリバーシブル仕様なのが特徴。雰囲気がガラリと変わるため、気分やシーンに合わせた着こなしを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i