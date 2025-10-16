日本ハムのムードメーカーをレジェンドも絶賛

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」に13日、荒木雅博氏、GG佐藤氏が出演。日本ハムの郡司裕也捕手を絶賛した。

パーソル CS パ ファーストステージを振り返った。その中でも、第1戦で先制点のきっかけとなる二塁打、そして本塁打を放ち、勝利に貢献した郡司の話題になると、「僕、郡司好きなんですよ」と切り出した荒木氏。GG佐藤氏が、「どの辺りがですか？」とたずねると「賢いんですよ。いろいろな返しとか、話をしていても面白くて。やっぱりバッティングもいいですし」とその理由を明かし、「僕の中では今回の注目選手です！」と強調した。

さらにGG佐藤氏が「（郡司選手は）配球とかも読んでいるタイプなんですかね？」と問いかけると、「結構読むタイプ」と荒木氏。「いろいろなところを守りますよね。サードをやったり、キャッチャーをやったり。すごいなと思って」とユーティリティ性も称賛していた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）