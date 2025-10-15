¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤ËÂç¹×¸¥¤ÎÆ²°ÂÎ§¡¢»î¹çÍâÆü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ø¡ªÈô¹Ô»þ´Ö¤Ï¡Ö14»þ´ÖÄ¶¡×
²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¡¢0-2¤«¤éµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢14²óÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ë¤·¤Æ½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
º£Ç¯6·î¤Ë27ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ²°ÂÎ§¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢¹¶¼é¤ÇÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢Îò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
4ÆüÁ°¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Ï±¦¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿Æ²°Â¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï°ì¤Ä¸å¤í¤Î±¦¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ä°ËÅì½ãÌé¤È±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÁÈ¤ß¡¢Î¾¼Ô¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤âµ±¤¯¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯6·î¤«¤éÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦Æ²°Â¡£½¼¼Â¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òÂåÉ½¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢ºÇ¶á¤Ï¾õ¶·ÂÇ³«¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆ²°Â¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¸å¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖWhat a game !! Thank you for your support!!ºÇ¹â¤Î»î¹ç¡ª±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»î¹çÍâÆü¤Î15Æü¤Ë¤ÏX¤Ë¤Æ¡ÖSee you Japan !¡ÊÆüËÜ¹ñ´ú¡Ë¢ª¡Ê¥É¥¤¥Ä¹ñ´ú¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£°ì½ï¤Ë¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÈô¹Ô»þ´Ö¤È¤·¤Æ¡Ö14»þ´Ö6Ê¬¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ì¤À¤±¤Î¸·¤·¤¤»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢È¾Æü°Ê¾å¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ØÌá¤ê¡¢½µËö¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡È¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆü¾ï¡É¤À¡£
½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤â¼çÎÏ¤ÎÆ²°Â¤Ïº£½µËö¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÎëÌÚÍ£¿Í¤¬º£²Æ²ÃÆþ¤·¤¿¸ÅÁã¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¡£
adidas¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î10ÈÖ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿8Ì¾¤ÎÁª¼ê
¤½¤Î¸å¤â¡¢22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë±óÆ£¹Ò¤ÎCL¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¡¢25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤È¡¢¡ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡É¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£