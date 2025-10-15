¸µÆü¸þºä46¤Î±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½é¾¡Íø¤ËÂç¶½Ê³¡ª¡Ö¶½Ê³¤Ç¿²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¡£1989Ç¯¤Î½éÂÐÀï°Ê¹ß¡¢2Ê¬11ÇÔ¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ï14Æü¤ËÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò3-2¤Ç·âÇË¡£Á°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¸åÈ¾¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇÂç¤ÎÅ·Å¨¤«¤éÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë³¦¶þ»Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸µÆü¸þºä46¤Î±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òSNS¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡¢ÆüËÜÂåÉ½ ÂÐ ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡£
ÆüËÜ¤¬3-2¤ÇÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤Æü¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Ë¡¢Ãæ·Ñ¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦Ï¢·È¤È¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¸Ä¤¬°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Î²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡ª
º£Æü¤Ï¡¢¶½Ê³¤Ç¿²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ªÌÀÆü¤Î¤ª»Å»ö¤â¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¾Ð¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´¶Æ°¤âÀ§Èó¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö±Æ¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤æ¤¹¡ª¾¡Íø¤Î½÷¿À¡ª¡×¡¢¡ÖÍ¥²Â¤Á¤ã¤ó¡¢Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±Æ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë»î¹çÃæ·Ñ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DFÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÆü¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±Æ»³¤µ¤ó¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¤é¤ÈÆ±¤¸2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î24ºÐ¡£