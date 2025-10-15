À¤³¦¤Ç¹â¤Þ¤ë¡ÈÆüËÜÁª¼ê¼ûÍ×¡É¡¡ÅÏ¹ÒÈñ¤Ê¤·¤Ç¥Æ¥¹¥È²ÄÇ½¡Ä¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ëÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×ÊÆµå³¦Ä©Àï
MLBÁª¼ê¤ò´Ö¶á¤ËÎý½¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡ÄÊÆ¹ñ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¿·ÁªÂò»è
¡¡Ìîµå¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡È¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡É¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯ÊýË¡¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤òÁª¤ÖÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤òµá¤á¤ëµåÃÄ¤Î¼ûÍ×¤Ï¹â¤¯¡¢º£·îËö¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÌîµå¤ò³Ø¤Ó¡¢µ¢¹ñ¸å¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤ÇÊÆ¹ñ¼°Ìîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÖBe an Elite¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤ê¡¢20ºÐÁ°¸å¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÏÊÆ¤òÁª¤ÖÁª¼ê¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÅìÍÎÂç1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÍâÇ¯¤ËÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ï¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9¤«·î´Ö¤ÎÂÚºß´ü´Ö¤ËÊÆ¹ñ¤Î»ÜÀß¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢ºÇÂ®143¥¥í¤À¤Ã¤¿µåÂ®¤Ï151¥¥í¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤äÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¿·¤ÎÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÁª¼ê¤ò´Ö¶á¤ËÎý½¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤âÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤ëÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¼«ÂÎ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Îº¢¤è¤ê¤âÊÆ¹ñ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âµåÃÄ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÏ¹ÒÈñ¤ò¤«¤±¤º¤Ë»²²ÃÈñ¤À¤±¤Ç¼õ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ï¥ß¡¼¥ë¥Þ¥Í¡¼¤È¤¤¤Ã¤ÆËèÆü¤Î¿©»öÂå¤¬·îµë¤ÈÊÌ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆþÃÄ¸å¤ÎÅÏ¹ÒÈñ¤äÅÏÊÆ¸å¤Î½»¤Þ¤¤¤¬Ìµ½þ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÊÆ¹ñ¤ÇµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾¾ËÜ»á¡Ä·Ð¸³¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ËÀ¸¤¤ë
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤Ïº£·î30Æü¡¢31Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤Ç¡Ö¥±¥Ù¥Ã¥¯¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥º¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥±¥Ù¥Ã¥¯¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥º¤ÏMLB¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤ó¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÌî¸ýµ®¹°¤µ¤ó¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¥³¡¼¥Á¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¶áÇ¯¤Ï³¤³°¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥±¥Ù¥Ã¥¯¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥º¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤äÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¡¢Ä©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡²¾¤ËÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ËÀ¸¤¤ë¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¸½ºß¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â±Ñ¸ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·Ð¸³¤¬Á´¤Æ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£Ìîµå¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤âÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê´Ö½ß / Jun Aida¡Ë