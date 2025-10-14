¡ÒÄ¹ÌîÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»¦¿Í¡Ó»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿ÀÄÌÚÈï¹ð¤¬ºÛÈ½¤Ç¸«¤»¤¿Æ°ÍÉ¡¢»ö·ï¸½¾ì¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿´Ñ²»Áü¤ËÈï³²¼Ô°äÂ²¡Ö±ó¤¯¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÚºÛÈ½ËµÄ°¡Û
2023Ç¯5·î¡¢Ä¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¤Î¤É¤«¤ÊÅÄ¼ËÆ»¤Ç¡¢ÃË½÷4¿Í¤¬ÎÄ½Æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÀ¨»´¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢10·î14Æü¤ËÄ¹ÌîÃÏºÛ¡ÊºäÅÄÀµ»ËºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï¡Ö»à·ºÈ½·è¡Êµá·º¤É¤ª¤ê¡Ë¡×¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£ ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»Î¤Ç¤¢¤ëÎ¾¿Æ¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èï¹ð¡£¿Æ¤ÏÅ®°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î°Û¾ï¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ÌµÎÏ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÄÌÚÈï¹ð¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥éー¥ÈÅ¹
¡ÖÈï¹ð¿Í¤ò»à·º¤Ë½è¤¹¤ë¡×
¡ÖÄ¹¤¤ºÛÈ½¤ÎËö¤Ë¹Ê¼ó·º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹Ê¼ó·º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÄ¹¤¯¤Ä¤é¤¯¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»à¤ËÊý¤Ï·ù¤À¡×
¸¡»¡Â¦¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚÈï¹ð¤ÏÈï³²¼Ô¤é¤ò»¦³²¸å¡¢¼«Âð¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÊì¿Æ¤Ë¤³¤¦Ï³¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
È½·è¤Ç¤Ï¡¢Èï¹ð¤Ï2023Ç¯5·î25ÆüÍ¼Êý¤³¤í¤Ë¼«Âð¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÃÝÆâÌ÷»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ70ºÐ¡Ë¤ÈÂ¼¾å¹¬»Þ¤µ¤ó¡ÊÆ±66¡Ë¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É»¦¤·¤¿¤¦¤¨¡¢ÄÌÊó¤ÇÎ×¾ì¤·¤¿ÃæÌî½ð¤ÎÃÓÆâÂîÉ×·ÙÉô¡ÊÆ±61¡Ë¡á2³¬µéÆÃ¿Ê¡á¤ËÎÄ½Æ¤òÈ¯¼Í¤·¡¢¶Ì°æÎÉ¼ù·Ù»ë¡ÊÆ±46¡Ë¡á2³¬µéÆÃ¿Ê¡á¤Ë¤âÈ¯Ë¤¤·¤Æ¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É»¦¤·¤¿¡£
Ä¹ÌîÃÏºÛ¤Ç9·î4Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ºÛÈ½¤ÏÆ±·î26Æü¤Ë·ë¿³¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÎºÛÈ½´±¤ÈºÛÈ½°÷¤Ë¤è¤ëÉ¾µÄ¤ÎËö¡¢¡Ö»à·ºÈ½·è¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
10·î14Æü¸á¸å1»þ23Ê¬¡¢Ë¡Äî¤Ë³¥¿§Ä¹Âµ¤ËÎÐ¿§¤Î¥º¥Ü¥ó»Ñ¤ÇÆþÄî¤·¤Æ¤¤¿ÀÄÌÚÈï¹ð¡£¤ä¤äÉú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤Ç¡¢ËµÄ°¿Í¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤¹¤è¤¦¤ËÈï¹ð¿ÍÀÊ¤ËÃåÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÈ½¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
Èï¹ð¤ÎÆþÄî¤«¤é4Ê¬¸å¡¢È½·è¸øÈ½¤¬³«Äî¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¶Ë·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡Ö¼çÊ¸¸å²ó¤·¡×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£²¾¤Ë¡¢ºÛÈ½¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö»à·ºÈ½·è¡×¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èï¹ð¤¬Æ°ÍÉ¤·¤ÆÈ½·èÍýÍ³¤È¤Ê¤ëÀâÌÀ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºäÅÄºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Î¿´¿ÀÌ×¼å¤È¤Î¼çÄ¥¤ò¡Ö¡ÊÈï¹ð¤Î¡ËÀ¸³è¾õ¶·Åù¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ·ïÅö»þ¤ËÁ±°¤òÈ½ÃÇ¤·¹ÔÆ°¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÂà¤±¡¢Èï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¤ò¤³¤¦ÃÇºá¤·¤¿¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤é¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¹¶·â¤ò²Ã¤¨¡¢Ã»»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë4Ì¾¤â¤ÎÂº¤¤Ì¿¤òÃ¥¤Ã¤¿»ÄµÔ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ë¡£»¦¿Í¹Ô°Ù¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤Ê¤ªÃ¸¡¹¤È¤·¡¢¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤Ï¤Ð¤«¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¡¢ÀïØË¤ò³Ð¤¨¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËËÜ·ï¤ÎÈÈ¾ð¡¢·ë²Ì¤Î½ÅÂçÀ¡¢»ÄµÔÀÅù¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¤ä¤Ï¤êÈï¹ð¿Í¤Î·º»öÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½ÅÂç¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡ÊÈ½·è¤«¤é¡Ë
È½·èÍýÍ³¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÀÄÌÚÈï¹ð¤ÏÇÇØ¤Ë¤Ê¤êÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÄÞ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÁ°¸å¤ËÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¡¢¤Ä¤ÞÀè¤ò¾å²¼¤ËÆ°¤«¤¹¤Ê¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸á¸å2»þ7Ê¬¡¢ºäÅÄºÛÈ½Ä¹¤ÏÀÄÌÚÈï¹ð¤ò¾Ú¸ÀÂæ¤ÎÁ°¤Ëµ¯Î©¤µ¤»¤ë¤È¡Ö¼çÊ¸¡×¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
ÀÄÌÚÈï¹ð¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºäÅÄºÛÈ½Ä¹¤ÎÊý¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èï¹ð¿ÍÀÊ¤ËÌá¤ëºÝ¡¢°ì½ÖÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÌÜ¤ò¸«³«¤¡¢¡Ö»à·ºÈ½·è¡×¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢½ª»ÏÌµÉ½¾ð¤ÎÈï¹ð¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¸«¤»¤¿É½¾ð¤¬¤Ê¤ó¤È¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈï¹ð¤Î¸ý¤«¤é»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè°ì¿³¤ÎºÛÈ½¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Î¾¿Æ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡Ö¿Æ¤Î¥¨¥´¡×¤È°äÂ²¤ÏÅÇÏª¤·¤¿
ÀÄÌÚÈï¹ð¤Î°ì²È¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤âÌ¾»Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èï¹ð¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÃÏ¸µ¤ÎÃæÌî»ÔµÄ°÷Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢»ö·ïÅö»þ¤Ï3´üÌÜ¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤À¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ö·ïÍâÆü¤Ë¼¿¦´ê¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÈï¹ð¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸©Î©¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢°ìÏ²¤ÎËö¤ËÅÔÆâ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é°¸ý¤ä¡Ö¥Í¥Ã¥È¤¤¤¸¤á¡×¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÌÑÁÛ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÂç³Ø¤òÂà³Ø¤·¤¿¡£¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢²È¶È¤ÎÇÀ¶È¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿²Ì¼ù±à¡Ö¥Þ¥µ¥Î¥ê±à¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»ö·ï¤Î1Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤¿¥¸¥§¥éー¥ÈÅ¹¤Ç·Ð±Ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£Æ±Ç¯¤«¤é¡¢ÃæÌî»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¥¸¥§¥éー¥È¤ä²ÌÊª¤ò½ÐÉÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤êÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
»ö·ïÁ°¤Ë¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ê¤É»öÌ³ºî¶È¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÌÑÁÛÊÊ¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤ë¡Ä¡£
»ö·ï¤ÎÌó9¤«·îÁ°¡¢Èï¹ð¤Ï¥¸¥§¥éー¥ÈÅ¹¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿Éã¿Æ¤ÎÌÌÁ°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃËÀ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê²¥¤ê¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÂ©»Ò¤Ï¡ËÈó¾ï¤Ë·ã¹â¤·¤Æ¡¢µ´¤Î·ÁÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Û¤É¤À¡£
2014Ç¯¡¢ÀÄÌÚÈï¹ð¤ÏÎÄ½Æ¤ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£¼¡Âè¤Ë¡¢»ö·ï¤Ø¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÍâÇ¯°Ê¹ß¤â¡¢»¶ÃÆ½Æ¤ä¶õµ¤Ë¤¤Ê¤É¤ò3Ãú¡¢ÃÆÌô¤ä¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ü¥¦¥¤¥Ê¥¤¥Õ¡×¤Ê¤É¤â¹ØÆþ¤·¤¿¡£
½ù¡¹¤ËÉðÁõ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Â©»Ò¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤Ï°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥é¥¤¥Õ¥ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢Ë½ÎÏ¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤âÉÔ°Â¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÎäÀÅ¤ËÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉã¿Æ¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤«¤é¡Ë
¡Ö°ì²áÀ¤Î¿´¤ÎÉÂ¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î°¦¾ð¤Ç¸µ¤ËÌá¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÁÇ¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¤Î°¦¾ð¤Ç¼£¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊì¿Æ¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤«¤é¡Ë
¡Ö°¦¾ð¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡×¡£¤½¤¦¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿Î¾¿Æ¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬¡ÖÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Àº¿À²Ê¤Î¼õ¿Ç¤ä¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ó¤ÊÎ¾¿Æ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¤Ï°Õ¸«ÄÄ½Ò¤Ç¡Ö¶§´ï¤¬¤¹¤°¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë´Ä¶¤Ç¡¢»ö·ï¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Ê¤¼ËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤ÎÊÑ²½¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤Î¥¨¥´¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸«±É¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤Î°¦¾ð¤ÇÉÂµ¤¤ò¼£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö´Ñ²»Áü¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ó¤¯¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
É®¼Ô¤Ïº£Ç¯9·î¡¢»ö·ï¸½¾ì¤ËÉë¤¤¤¿¡£ÀÄÌÚÈï¹ð¤Î¼«Âð¤Î¼þ°Ï¤Ï¤Î¤É¤«¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÄÇ¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÀÅ¤«¤ÊÅÄ¼ËÆ»¤Ë¤¿¤À°ì¤ÄÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ñ²»Áü¡£ÀÄÌÚÈï¹ð¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿°äÂ²¤Î¤¿¤á¤«¡¢¼«Âð²£¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë·úÎ©¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î´Ñ²»Áü¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç»ö·ï¸½¾ì¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Î½þ¤¤¤Î°Õ»×¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ñ²»Áü¤Î·úÎ©¤Ï¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»ö·ï¤Î°ìÇ¯¸å¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤¬»ö·ï¸½¾ì¤Ë´Ñ²»Áü¤ò·ú¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï°ìÀÚÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÈï³²¼Ô°äÂ²¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¤«¤é¡Ë
¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¼«¸ÊËþÂ¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤È¡¢»ä¤ÏÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤ÇÄÄ½Ò¡£
ÊÌ¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¤â¡Ö¡ÊÈï¹ð¿Í¤ÈÎ¾¿Æ¤Ë¤Ï¡Ë´Ñ²»Áü¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ó¤¯¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¿Æ¤Î¥¨¥´¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¯¤òµß¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤«¤¨¤Ã¤Æ°äÂ²¤ÎÈá¤·¤ß¤òµÕÉï¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ñ²»Áü¤Ï¤¿¤Àµõ¤·¤¯»ö·ï¸½¾ì¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿³ØÀ¸ËµÄ°¿Í