リニューアルオープンで新たに輝く、至福のフレンチ「メゾン ポール・ボキューズ」（東京・代官山）

メゾン ポール・ボキューズ（東京・代官山）

記憶に残る一皿を

2025年9月、代官山駅から徒歩7分の所にあるフレンチの名店「メゾン ポール・ボキューズ」が新たな姿でリニューアルオープンしました。フランス・リヨンの世界的名店「レストラン ポール・ボキューズ」の精神を受け継ぐ同店は、本店が創業100周年を迎えた流れを共にし、次の100年へ向けて伝統と革新を融合させた挑戦を続けています。

藤久周悟シェフ

レストランを率いるのは藤久周悟シェフ。20歳でフランス料理の道へ進み、28歳で渡仏。各地で研鑽を積み、帰国後は「ひらまつ」に入社。札幌「ル・バエレンタル」を経て、2010年に金沢「ジャルダン ポール・ボキューズ」の副料理長に就任。その後は同店の料理長として12年間腕を振るいました。2024年より代官山の「メゾン ポール・ボキューズ」の料理長に就任し、伝統に新たな息吹を吹き込む料理を追求しています。

メインダイニング

改装のテーマは「エコーヌーヴォー（新しい響き）」。アール・ヌーヴォー建築の美を守りながら、現代的な素材やデザインを融合。メインダイニング（30席）は、フランス伝統のパーケットフローリング（木片を寄せ集めて作られたフローリング）が優雅な空気を漂わせ、壁面の写真が店の歴史を物語ります。

個室ダイニング 撮影：食べログマガジン編集部

ティファニー社製のステンドグラスが上質な空間を演出し、中庭を望める開放的な個室ダイニング（36席）は、会食や少人数での集まりに最適。

シャンデリアが美しいサロン

さらに、クラシックとモダンが調和するサロン（着席120名／立食200名）は、大人数の集いにも対応する華やかな空間です。

唯一無二の食体験

料理は、平日限定「MENU DÉJEUNER」8,470円から「MENU BOURGEOIS」24,200円まで多彩なランチコース、そして「MENU TRADITIONS」19,360円からポール・ボキューズの魅力を詰め込んだ「MENU PAUL BOCUSE」39,930円まで、幅広いディナーコースを展開。“良い素材、良い火加減、良い味付け”など、伝統を守りながら進化を続ける料理が特別な一日を彩ります。

シャリオデセール

デザートはリヨン本店のシェフパティシエ、ブノワ・シャルヴェ氏による進化した「シャリオデセール」。まるで宝石のように美しいスイーツが並ぶ光景は、訪れる人に感動を与える芸術作品のようです。

ハレの日のレストラン

「メゾン ポール・ボキューズ」は、美食を味わうだけでなく、空間と時間そのものを楽しむ場所。デートや記念日、大切な人とのひとときにふさわしい、代官山の特別な一軒です。

食べログレビュアーのコメント

グジェールと信州サーモンのタルタル 出典：autum421さん

『ワインペアリングは憧れのワインがたくさん入った圧巻のラインナップでした。シャトームートンロートシルトをオプションで出してくださり、思いがけず5大シャトーデビューしてしまいました。神秘的な味がしました。

その他、食前のシャンパーニュ、ビール、チーズワゴンをオプションでいただきました。

最後のデザートワゴンはスペシャリテのメレンゲのデザート、フラン、その他5種のケーキを好きなだけ選べました。ほんとは全部食べたかったのですがおなかいっぱいだったので、メレンゲとフランとモンブランをいただきました。全部おいしかったですが、個人的にはフランのおいしさに衝撃を受けました。

予約時に誕生日であることを伝えたところオルゴールのパフォーマンスとプレートを用意してくださいました。

サービスはとても丁寧で楽しい時間を過ごせました』（autum421さん）

ブラウンマッシュルームとセップダケのタルト 出典：食べ比べ人さん

『天然マトウダイ コールラヴィのグラッセと秋茄子のピューレ

アニス風味のソース ヴァンブラン

香りがステキです

白ワインのソースは酸味がありとても美味しくマトウダイとの相性が最高

付け合わせのコールラヴィはカブの食感に近くみずみずしく、秋茄子の

ピューレは今まで食べたピューレのなかで一番旨い。



・京都七谷鴨のドディーヌとフォアグラ

キャベツのトゥルト ソース ペリグー

パイの中は鴨肉を刻んだ上にフォアグラをのせて、キャベツで包みさらにパイ

で包み焼き上げたものです

それをトリュフやマデラ酒を用いたソースで食べます

ソースとの相性がバツグンで美味しかったですが

続けてたべていると重く感じますが

別皿のマイクロハーブサラダがリフレッシュしてくれます』（食べ比べ人さん）

※価格は税・サービス料込。

＜店舗情報＞◆メゾン ポール・ボキューズ住所 : 東京都渋谷区猿楽町17-16 代官山フォーラム Ｂ１ＦTEL : 050-5594-9682

文：佐藤明日香

写真：お店から

