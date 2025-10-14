コメダ珈琲店“圧倒的な迫力”「ドデカメンチバーガー」発売、「シロノワールブラックモンブラン―宇治抹茶仕立て―」なども登場

喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」は10月16日、「ドデカメンチバーガー」(税込890円〜960円)と「ドデカチーズメンチバーガー」(税込970円〜1,040円)を発売する。

バンズからはみ出るほど大きなメンチカツ“ドデカメンチ”を挟んだバーガー。食べやすいよう2つに切って提供するという。販売価格は店舗によって異なる。販売期間は11月下旬頃まで。ただし、数量限定のため無くなり次第終了。

コメダ珈琲店「ドデカメンチバーガー」

〈2種の“ドデカメンチ”が登場〉

「ドデカメンチバーガー」は大きなメンチカツに、コメダ特製の濃厚ソースとキャベツと組み合わせたバーガー。

「ドデカチーズメンチバーガー」は大きなメンチカツに、デミグラスソースとチェダースライスチーズ、とろけるチーズソースを重ね、キャベツを組み合わせた。食べ進めるごとにチーズ感を楽しめる、満足感のある一品だという。

コメダ珈琲店「ドデカメンチバーガー」「ドデカチーズメンチバーガー」

コメダ珈琲店は、「手にもって、大きなお口で豪快に頬張れば、肉の旨み･重みは限界突破!圧倒的な迫力を、ぜひ体感ください!」としている。

なお、コメダ珈琲店では、同日の10月16日から竹下製菓のアイスバー「ブラックモンブラン」と、祇園辻利の宇治抹茶の3社コラボによるスイーツも同時発売する。販売期間は12月上旬頃までを予定している。

◆シロノワール ブラックモンブラン ―宇治 抹茶 仕立て―

宇治抹茶クリームを挟んだ温かいデニッシュに、ソフトクリームをのせ、チョコソースやザクザク食感のクランチなどをトッピングした。価格は普通サイズ970円〜1,030円、ミニサイズ770円〜830円(各税込)。

コメダ珈琲店「シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-」

コメダ珈琲店初のパフェ。小倉あんやココアバウムクーヘン、祇園辻利の宇治抹茶を使ったプリン、ソフトクリームを重ねた。トッピングのパリッと食感のチョコソースと、ザクザク食感のクランチで「ブラックモンブラン」を表現した。価格は税込790円〜1,030円。

コメダ珈琲店「ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-」