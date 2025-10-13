リーグ優勝決定シリーズがスタート

【MLB】マリナーズ 3ー1 ブルージェイズ（日本時間13日・トロント）

マリナーズは12日（日本時間13日）、敵地でブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第1戦に臨んだ。日本でもBSで放送されるなど注目の一戦。日米のファンは、左袖に付いた日本企業のパッチに注目している。

袖への広告パッチは2023年に解禁され、各球団が企業と契約して掲載。マリナーズの袖で存在感を放っているのは「Nintendo Switch 2（ニンテンドースイッチ 2）」の赤い広告だ。

マリオなど世界的人気ゲームを生み出した任天堂とマリナーズには浅からぬ歴史がある。1992年に経営不振でシアトルからの移転が模索されていた際、山内溥社長が救済して筆頭オーナーに。2000年オフのイチロー獲得も功績の一つとされる。

2016年には筆頭オーナーを退いたものの、一部株式を保有し続け、本拠地T-モバイルパークには任天堂の広告が掲載。そして2025年3月にはユニホーム広告の契約を結び、ホームユニホームには「Nintendo」、ビジターには6月に発売された「Switch 2」の広告が入っている。

多くの野球ファンが注目する一戦で、目立つ赤いパッチ。X（旧ツイッター）では日本のファンが「任天堂すげえなぁ」「マリナーズって今でも任天堂と関係あるんね」「任天堂はマリナーズのポストシーズンの躍進記念のセールしてくれ」「マリナーズの選手、任天堂スイッチ2を広告しまくりですね。勝てば勝つほど宣伝になる。宣伝しなくても売れまくってますけどね」と注目していた。

また、英語では「マリナーズが任天堂を腕パッチのスポンサーとして迎えるのは、めっちゃ最高」「めっちゃデカいニンテンドーの広告」「大きすぎる」といった声もあった。（Full-Count編集部）