待ってた！待ってたよーーっ！！【スタバ】次、食べたい♡「新作スイーツ」

【スターバックス】の秋を感じる「新作スイーツ」にフォーカス！ 旬の素材を使ったパウンドケーキは、次回食べたくなること間違いなしかも。今回は、マニアおすすめの今だけ楽しめるスイーツカスタムについても紹介します。期間限定だから、この機会を逃さないで。

秋だけの味「栗のしっとりケーキ」

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが「おいしい秋の新作フード」と紹介しているのが、こちらの「マロンパウンドケーキ」。プレーンとマロンのミックス生地がマーブル状になったおしゃれなビジュアルで「しっとりした食感にこだわった」（公式サイトより）のだとか。栗の甘露煮入りが嬉しく、グレーズのコーティングも食感を楽しませてくれそうです。イートイン価格 \390（税込）。ぜひ季節のドリンクと一緒に味わってみて。

今だけのぜいたくカスタム「洋なしトッピング」

@j.u_u.n__starbucksさんによると、スタバの定番フードに今だけできる「限定カスタマイズ」があるそう。それが「洋なし果肉追加」です。ヒーティングした「アメリカンワッフル」に「洋なし果肉追加」「ペストリーホイップ追加」「はちみつ追加」。あたたかいワッフルとシャキッと食感の洋なし、さらにホイップとはちみつで贅沢感のあるスイーツが完成します。

