『動物は大嫌いです！』と公言していたお母さんですが、いざワンコを迎えると…！？嘘のようなまさかの光景が大きな反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で24.5万回再生を突破し「最高！」「可笑しくて何回も見ちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：動物は大嫌い！と言っていた母と『犬を飼い始めた』結果…2週間後→嘘のような『まさかの光景』】

「動物は大嫌い！」と言っていたお母さんが…

Instagramアカウント「fuwaly1484」の投稿主さんの愛犬は、元保護犬の「ロイ」くん。お迎えにあたってお母様は『動物は大嫌い！お世話はしません』と公言していたそう。

少なからず不安を抱えてのお迎えとなりましたが、ロイくんがお家にきて2週間後…投稿主さんの目に飛び込んできたのはまさかの光景だったそう。小さな子犬のロイくんを腕に抱え、独特のリズムで歌を歌うお母様の姿が…！

独特な子守歌でわんこをあやします♡

体を揺らしながら『寂しがり屋のロイ～♪ロイロイ～♪』と情感たっぷりに歌うお母様と、大人しく抱かれているロイくん…。なんともカオスな光景が広がっていたとか。

それでもあやすような揺れが心地よいのか、大きなあくびをするロイくん。お母様の温もりにも安心しているのでしょう。『寂しがり屋』というフレーズも、お家にきてまだ2週間のロイくんの気持ちを歌っているのかもしれませんね。

歌い終わった後、お母様も投稿者さんも顔を見合って大爆笑だったそう。まるで孫をあやすように子守歌を歌うお母様の姿からは『動物は大嫌い』と言っていたとは想像すらできません。チャーミングなお母様の子守歌は、多くの人をホッコリ笑顔にさせたのでした♡

この投稿には「ロイくん気持ちよさそう♡」「お母さん最高！」「ワンコを迎えるとそうなるよね～」などのコメントが寄せられました。

すっかり仲良し♪

別投稿には、大きくなったロイくんとお母様の微笑ましい日常が紹介されています。お母様がみかんを食べていると『ボクも！』とおねだりにやってきたロイくん。

腕に可愛くあご乗せされてはあげないわけにはいきません。薄皮を剥いて与える様子はロイくんへの優しさが感じられる光景だったとか。

何度もおねだりするロイくんに、お母様は食べることができません…！やれやれと言いながらもみかんを与えるお母様と、甘えておねだりするロイくん…相思相愛が伝わる光景は微笑ましい限り。ぜひ新曲『甘えん坊のロイ～♪』を聞かせてほしいものです♡

Instagramアカウント「fuwaly1484」には、ロイくんとお母様のクスッと笑える日常が紹介されています。癒しと笑顔をもらいにぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「fuwaly1484」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております