お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之（５３）の妻で、元ＴＢＳでフリーの青木裕子アナウンサー（４２）が１３日までにインスタグラムで、フォロワーからの質問に回答した。

ストーリーズで「質問はありますか？」と募った。子どもたちの性格の違いを聞かれると、「ぜんっぜん違います 習い事も違います なので、次男の子育てに長男の時の経験が全く生かせません」とコメント。

子どもと夫の「いいところ」を教えてほしいとの質問には「息子たちはいい子だなあと思いますし、夫は本当にいい人だなあと思います みんな根が優しいです 私がひねくれてるのか」とつづった。

続けて「旦那さん（矢部さん）に最近ときめいた事ありますか？」と問われると、青木は「絶対もう私は寝ている時間なのに律儀に『今から帰る』とＬＩＮＥが入っていたのを朝に見た時」と明かした。

青木アナは慶大在学中に「ミス慶応」に輝き、２００５年にＴＢＳ入社。１２年末に退社後、１３年３月に矢部と結婚し、２人の息子が誕生した。身長１７４センチでモデルとしても活躍している。