¡¡10·î7Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀéºÐ¤¯¤ó¤Ï¥é¥à¥ÍÉÓ¤Î¤Ê¤«¡ÙÂè2ÏÃ¡ÖÁê¸ßÍý²ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×ÅÂÆ²Æþ¤êºîÉÊ¤ÎÆ±Ì¾¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤òTV¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢Ê¡°æ¤òÉñÂæ¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¡¢ÀÄ¤¯âÁ¤·¤¤¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ëÀÄ½Õ¥¹¥Èー¥êー¡£¸©Æâ¿ï°ì¤Î¿Ê³Ø¹»¡¦Æ£»Ö¹â¹»¤ËÄÌ¤¦ÀéºÐºó¡£ÊÙ¶¯¡¢±¿Æ°¡¢¥³¥ß¥åÎÏ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤â°­¤¯¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈà¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Á¢¤à²Ú¤ä¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿2Ç¯À¸¤Î½Õ¡£ºó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î°ú¤­¤³¤â¤êÀ¸ÅÌ¤Î¹¹À¸¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£

¡¡Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤òÇË¤ê¡¢È¾¤Ð¶¯°ú¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬·òÂÀ¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºó¡£½é¤á¤³¤½¡Ö¥ä¥ê¥Á¥ó¥¯¥½ÌîÏº¡×¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤«¤é¡¢°ìµó¼ê°ìÅêÂ­¤ËÆÍ¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë·òÂÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¿·õ¤Ë¸þ¤­¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ëºó¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¹¥¤­¤À¤Ã¤¿½÷»Ò¤Ë¤Ò¤É¤¤¿¶¤é¤ìÊý¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬°ú¤­¤³¤â¤ê¤Î¸¶°ø¤é¤·¤¤¡£¿¶¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤ò¸«ÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤ÎÂ­¤ÇÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·òÂÀ¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤­¤Çºó¤¿¤Á¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë