auの5G「世界一の信頼性」に、グローバル基準での偉業達成でソフトバンクやドコモ圧倒の通信品質明確に
auの通信品質が世界基準でも高く評価されました。詳細は以下から。
KDDIのプレスリリースによると、通信品質の比較分析などを行うOpensignal社の「5Gグローバル・モバイル・ネットワーク・エクスペリエンス・アワード2025」において、auが高評価を受けたそうです。
これは全6部門で構成されるうち、「5G信頼性」「5Gゲーム・エクスペリエンス」「5G音声アプリ・エクスペリエンス」の3部門でauが1位になったもの。
2部門以上で1位に輝いたのは、世界中でもauだけの快挙。「5Gビデオ・エクスペリエンス」の次点にも名を連ねています。
国内で行われた調査では7月時点で6部門すべてにおいて1位を達成していることからも、次点のソフトバンクやドコモ、楽天モバイルを大きく上回っていると言えるauの5G回線。
auは2月に4G回線でも3冠を達成しており、どんな状況でも極めて高い通信品質を維持できていることがわかります。
衛星通信「Starlink Direct」や車載型/可搬型基地局により山間部や野外イベント、災害時でのサポートも手厚くする見込みのKDDI。今後も『エリア拡大や日々の通信品質改善を重ね、au/UQ mobile/povoのマルチブランドで、お客さまにNo.1の通信品質を提供していく』とのことです。