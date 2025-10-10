虎穴に入らずんば虎子を得ず。トップを取りたければ、リスク承知で前に出るべきところがあるが、俳優雀士の覚悟が見事に実った瞬間だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月9日の第2試合で、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）が今期2勝目を飾った。決着したのは南4局1本場。大接戦を制した一局では、萩原の果敢な仕掛けが運命を変えた。

【映像】覚悟の仕掛け！萩原聖人の好プレー

南4局1本場、萩原は2万8800点持ちのトップ目だった。2着目、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）との差は、わずか900点。条件を問わず、2人のうちどちらかがアガればトップ確定だ。

逃げ切りを狙う萩原の配牌は中張牌が多めながらも面子は1つもなし。役牌の対子もなく、アガリは遠いと思われた。すると序盤から親番のKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）が東、さらには四万をチーとプレッシャーをかけてきた。これ以上、スピードで離されるわけにはいかない。ここから萩原は積極策に出た。

9巡目、8索ポンで発進しタンヤオに向かうと、続けざまに6索もポン。あっという間にカン7筒のテンパイにたどり着いた。もともとは門前高打点のイメージが強い萩原だが、ここ数年は仕掛けも駆使し、麻雀の幅も広がっていたところ。手牌を短くすることで放銃のリスクも抱える中、4選手の中で最速のテンパイにたどり着いた。

覚悟の前進が好結果につながった。たろうからこぼれた7筒を逃さずロンアガリ。タンヤオ・赤の2000点（＋300点、供託1000点）で逃げ切りトップ。ファンからは「今のはマジでうまい！」「すげえ勝ち切ったよ」「さすが千両役者！！」「ハギー普通にすごいじゃん」「今年のハギーは違う！」「いやー見事やったで」とプレーを称える声が殺到した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

