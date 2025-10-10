佐々木朗希が8回から10回までを9者凡退に

【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

驚異の9人ぎりに米メディアも称賛の嵐だった。ドジャース・佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、本拠地フィリーズとの地区シリーズ第4戦の8回に登板し、延長10回まで3イニング全てを3者凡退に退けた。この快投に米メディアも絶賛だった。

ドジャースが同点に追い付いた直後の8回から登板。シュワーバー外野手を右飛、ハーパーを三飛、4番ボームをニゴロに抑え、8球で1回無安打無失点に抑えた。場内は“朗希コール”が巻き起こった。9回も続投。リリーフでの回跨ぎは自身初だったがマーシュを二ゴロ、リアルミュートを100.2マイル（約161.2キロ）のフォーシームで空振り三振、ケプラーも三飛に抑えた。

さらに延長10回のマウンドへ。カステヤノスを三ゴロ、ストットを見逃し三振。さらにターナーを右直に抑えた。3イニングで36球を投げ1人の走者も出さなかった。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は「Damon（悪魔的だ）」と一言で称賛すると、同メディアのノア・カムラス記者は「ロウキ・ササキは信じられない。フィリーズの中軸に対して、8回と9回を軽々と投げ抜いた」とコメント。他にも米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「ドジャースには鉄壁のクローザーがいる」と絶賛していた。（Full-Count編集部）