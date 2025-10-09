さっすが【GU】さん、、！ 2枚セットでコスパ満点♡「高見えトップス」

シンプルで着こなしの幅が広いトップスは、毎日のコーディネートで頼れる存在。そんな、持っていると重宝しそうなトップスが【GU（ジーユー）】から登場しています。2枚セットでお得感がありつつ、高見えも狙えそうなデザイン。大人世代にも馴染みやすく、着回しにも活躍してくれそうなトップスを、ぜひチェックしてみては。

何通りも着こなしを楽しめる優秀トップス

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」\3,990（税込）

Vネックベストとクルーネックカーディガンがセットになっているトップス。どちらも単体で着られるのはもちろん、重ねて着たり、カーディガンを前後逆にしてセーターとして着たりとアレンジ自在。着方が豊富なので、1セット持っているだけでコーデの幅がぐっと広がりそうです。着回し力がありそうなのに、プチプラなのも嬉しいポイント。ワードローブに加えたくなりそうな、優秀トップスです。

セットで着るだけで上品コーデの完成

ベストとカーディガンをそのまま重ねた、落ち着いた雰囲気のスタイル。グレーのワントーンでまとめることで、上品さが引き立っています。ベルトやバッグがシンプルコーデのアクセントになり、洗練された印象に。タック入りのパンツと合わせることできちんと感もあるので、オフィスコーデにもぴったり。2ピースセットでこの価格とは思えない高見えするデザインで、オンオフ問わず活躍してくれそうです。

ドルマンスリーブがポイントのコンパクトカーデ

カーディガンだけを使った、大人可愛いコーディネート。コンパクトな丈感とドルマンスリーブのデザインが、シンプルになりすぎずおしゃれ見えのポイントに。単体使いでも程よい存在感があり、着こなしの幅を広げてくれそう。ミニスカートとも好相性で、気分の上がりそうなヘルシーな肌見せスタイルに仕上がっています。

マスタード色ベストでプレッピースタイル

マスタード色のベストを主役にした、秋らしいクラシックなコーデ。落ち着いた色味で大人世代も取り入れやすそうです。ミディ丈のプリーツスカートを合わせれば、女性らしさと上品さが加わり、旬を感じるプレッピーな雰囲気に。図書館やカフェ巡りなど、ちょっとおしゃれで落ち着きのある休日を楽しみたくなりそうなスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N