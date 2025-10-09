日々のリフレッシュ時間として旅行を楽しむ人も多いのではないでしょうか。旅先の旅館やホテルでもらえるちょっとしたギフトの数々もまた、旅の密かな楽しみ。旅好きの著述家、中道あんさんは、今年ポルトガルへ13日間の旅行をし、その際宿泊したホテルの心づかいに感動したそう。今回、旅を終えたあとの過ごし方について、詳しく語ります。

旅先でのうれしい心づかい

これから秋の行楽シーズン突入で旅行に出かける人も多いと思います。旅館やホテルに着いたときに置いてある「お着き菓子」を食べたらホッとしませんか？ あれは、「遠くからお越しいただきありがとうございます」という心づかいなんですよね。

【実際の写真】旅のあとの「最高のごちそう」

海外のホテルでも、たまに焼き菓子やチョコレートが置かれていて、これが意外にうれしいものです。今回は、ポルトガル旅行での「お着き菓子」ならぬプチギフトの話です。

ポルトガルのホテルで出合った思わぬギフト

大阪からリスボンまで、乗り継ぎを含めて約24時間。

長旅を終え、到着したホテルで出迎えてくれたのは、メッセージカードつきの3つのエッグタルト。でも、さすがに3つはいっぺんに食べられず（笑）、1日1つずつ、お茶と一緒に楽しみました。

宿泊したホテルでは、サービスで提供される200mLのポルトワインもあり、こちらも予想外にうれしいギフトでした。

現地の味を堪能することも旅の醍醐味

ポルトガル料理は日本人の味覚にとても合っていて、存分に海鮮料理を食べつくしました。魚料理って毎日食べても飽きないものですね。さすが島国日本。海外旅行に行くと、自分のアイデンティティを強く感じます。

とはいえ、心の片隅では、「肉を食べたい」という欲求もありました。

そうだ！ 家に帰ったら、ポルトワインで「牛スネ肉のワイン煮込み」をつくろう！

旅の余韻に浸る、特別な時間

帰国して時差ボケが落ち着いた頃、わざわざデパ地下のお肉屋さんまで行って、牛スネ肉300gを購入。ちょうど新鮮なマッシュルームとセロリもゲットできました。

タマネギ1玉を薄くスライスして、アメ色になるまでじっくりバターで炒める。フライパンでこんがり焼き目をつけたスネ肉と刻んだ野菜を鍋に入れる。その中にポルトワインを勢いよく注ぐ。

ポルトワインだけではたりず、仕方なくいただき物の赤ワインをあけて注ぎたす。ついでに自分のグラスにも注いじゃえ〜。今日だけはキッチンドリンカー、ということで（笑）。

圧力鍋で20分。あとは自然に冷まして、味つけをしてとろみが出るまで煮込むだけ。すごく簡単だけど、最高のごちそうです。

一緒に旅をした友人のひとりが、この旅をYouTube動画にアップしていたので、それを視聴しながら、じっくりと食事を楽しみました。

あのときの空気や景色を思い出しながら味わうひと口が、何倍も幸せを運んでくれます。ポルトガル旅の余韻にひたるひとときとなりました。

最後に、ポルトワインのビンの形がかわいかったので、食事後ラベルをはがしてみたら、ドレッシングボトルに使えそう。これからはボトルを使うたびに、楽しかった旅の思い出に思いをはせることができそうです。