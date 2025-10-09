ＨＯＵＳＥＩが続伸、生成ＡＩを用いたＷｅｂ広告チェックエージェントサービスを提供開始 ＨＯＵＳＥＩが続伸、生成ＡＩを用いたＷｅｂ広告チェックエージェントサービスを提供開始

ＨＯＵＳＥＩ<5035.T>が続伸している。この日、生成ＡＩを用いてＷｅｂ広告などの法令遵守と運用効率を支援する新サービス「ｉｍｐｒａｉ ｅｚＣｈｅｃｋ」（インプライ・イージーチェック）の提供を開始すると発表しており、好材料視されている。



「ｉｍｐｒａｉ ｅｚＣｈｅｃｋ」は、Ｗｅｂ広告や記事などを、事前に設定した法令遵守ルールに基づき自動でチェックするサービス。各チェック項目に応じて採点を行い、基準点に満たない広告はレポートで問題点を報告。管理者は広告チェックにかかる工数を大幅に削減でき、各事業者へ迅速な修正依頼が可能になる。第１弾として、最低賃金違反や差別表現などのリスクがある求人広告分野を対象に展開し、更に求人広告以外の分野への展開も予定している。



出所：MINKABU PRESS