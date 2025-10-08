お願い！ 売り切れないで（泣）【マクドナルド】可愛さ反則級♡「ハッピーセット」

毎回、おまけとは思えないラインナップのおもちゃが話題を集める【マクドナルド】の「ハッピーセット®」。現在販売中のハッピーセットには「マイメロディ & クロミ」が登場しています。9月12日からの第1弾が終わり、9月26日からは第2弾のおもちゃを配布中です。そこで今回は、第2弾も可愛すぎるハッピーセットのおもちゃを見ていきましょう。

第2弾には5種類のおもちゃが登場

「マイメロディ & クロミのアルミケース ＋ レターセット」は、9月26日から10月9日まで配られている第2弾のラインナップの1つ。可愛らしいマイメロディとクロミが並ぶアルミ―ケースの中には、2種類のレターセットとシールが1枚入っています。

マイメロとクロミのアニバーサリーデザイン

2025年は、マイメロディが50周年、クロミが20周年とおそろいのアニバーサリーイヤー。そのため、アルミケースにはふたりの記念をお祝いする「50th & 20th Anniversaries」の文字が綴られているんです。少し照れくさそうなクロミとにっこりほほ笑むマイメロディの表情の違いにも、それぞれの特徴が表れています。

アルミケースの裏面にも可愛いふたり

アルミケースで注目したいポイントは、表のデザイン以外にも。ケースの裏面を見ると、ちょこんとお座りしたマイメロディとクロミの可愛らしいイラストがデザインされているんです。隅々までしっかりこだわったデザインのアルミケースに、@ftn_picsレポーターHaruさんも思わず「この可愛さ反則だよ(涙)」とコメントしています。

ちょっとしたメモにもピッタリ

アルミケースの中には、デザインの異なるキュートなレターセットが2枚入っています。手のひらほどのミニサイズのレターセットなので、ちょっとしたメモを残したいときにピッタリな大きさです。レターセットの右側にあるピンクとグリーンのリボンには紙を差し込めるので、シールなしでも手紙を折りたためるようになっています。

【マクドナルド】の「ハッピーセット」で貰えるとは思えないほど、満足度もクオリティも高い「マイメロディ & クロミ」のラインナップ。10月10日からの第3弾では、第1弾と第2弾を合わせた全9種類のアイテムが再登場するので、お見逃しなく！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる