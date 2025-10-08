「うぇ〜い。右フック〜〜笑笑」



【写真】子犬の右フック炸裂！ 片足立ちの瞬間がカッコかわいい

そんなアテレココメントとともに投稿された1枚の写真が話題になっています。写っているのは、シュナウザーの「セブン」くん（取材時、生後4カ月・男の子）です。



片足立ちになったセブンくんは、左前足をベッドについてバランスをとりながら、もう一方の右前足で飼い主さんにパンチ！ その瞬間をとらえたショットはブレていて、逆に勢いが伝わってきます。



今にも飛びかかってくるかのような光景に7.6万件超の“いいね”が集まり、「思わずのけぞった」「強そう！」といった興奮の声が寄せられました。飼い主のXユーザー・セブン@シュナウザーさん（@seven__schna）に詳しく話を伺いました。



偶然の一瞬が生んだ奇跡のショット

ーー撮影時の状況について教えてください。



「セブンがベッドに上がりたくてピョンピョン飛び跳ねていたときに撮影した1枚です。まだ生後4カ月の子犬なのでジャンプ力が足りず、自力では上がれません。抱っこしてもらおうと一生懸命アピールしている、その瞬間を偶然とらえました」



ーーこの光景を見た感想は？



「普段からたくさん写真を撮っているのですが、この1枚は思わず私自身も大笑いしました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「ベッドに上がろうとするのはあきらめて、おもちゃをくわえて遊び始めました（笑）」



ーー性格について教えてください。



「我が家に来てまだ1カ月ほどですが、好奇心旺盛で元気いっぱいです。食欲は底なしで、毎日『ご飯、まだ？』と猛アピール。予想外の行動や面白い仕草で私たちを笑わせてくれます。体は小さいながら、家の中を明るくしてくれる大きな存在ですね」



セブンくんの豪快なポーズは、多くの人の心をつかみました。



「躍動感よ」

「思わず、のけぞったw」

「ナイスパ〜ンチ（笑）」

「ガチのボクサーですね！」

「か、かわいい…強そう！！」

「ドラクエのボス戦始まる時のあれ」

「世界を狙える右ですね！ かわいい！」

「非常に修練された素晴らしい技術ですね」

「犬パンチ、猫とは違って重みがありそうw」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）