正しい姿勢で学習をサポート！成長に寄り添う多機能学習チェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、正しい姿勢をキープして学習をサポートする多機能学習チェア「150-SNCK64BL」を発売した。
■正しい姿勢を自然にサポート
左右分割された背もたれが体の動きに合わせてフィットし、正しい姿勢を自然に保つ。学習時の猫背や前傾姿勢を防ぐことで集中力が高まり、長時間の学習や作業でも疲れにくくなる。健康的な姿勢習慣を身につけるサポートチェアだ。
■成長に合わせて長く使える
足置きの高さや背もたれの奥行きは成長に応じて調整可能。座面もガス圧昇降でラクに高さを変えられるため、子どもから大人まで長く使用できる。一度の購入で成長段階に合わせた快適な学習環境を実現する。
■快適さを追求した座り心地
極厚モールドウレタンの座面はふかふかで耐久性にも優れ、長時間座ってもへたりにくい仕様だ。学習や在宅ワークなど、日常のあらゆるシーンで快適な座り心地を提供し、集中力と効率を高める。
■清潔に保てるカバー付き
背もたれと座面には取り外して洗えるカバーを採用。食べこぼしや汗による汚れも気にせず、清潔に保ちながら長期間使用できる。毎日の使用に安心感を与え、衛生面に配慮したチェアだ。
■安心設計と収納のしやすさ
誤作動を防ぐストップキャスターや、床を傷つけにくいウレタンキャスターを採用。さらにアームレストは跳ね上げ式で、使わないときは机の奥までスッキリ収納できる。
■商品詳細
■正しい姿勢をキープして学習をサポートする多機能学習チェア「150-SNCK64BL」
