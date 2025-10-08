Image: Shutterstock

Lifehacker 2025年9月11日掲載の記事より転載

Meta社の広告プラットフォームが、再びマルウェア配布の温床として利用されています。

今回確認されたのは「Brokewell」として知られるAndroid向けスパイウェアで、Facebook上の悪質な広告キャンペーン（マルバタイジング）を通じて拡散されています。

セキュリティ企業Bitdefenderの研究者によると、サイバー犯罪者たちは、市場追跡・投資アプリ「TradingView Premium」への無料アクセスを謳う広告をAndroidユーザー向けに展開。

この偽広告はTradingViewのブランドロゴを悪用し、場合によっては著名な金融インフルエンサー「Labubus」氏の画像まで使用して、ユーザーを巧みに騙し、マルウェアをインストールさせようとします。

「無料プレミアム」の甘い罠、その巧妙な手口とは？

Bitdefenderのレポートが詳述するように、このマルバタイジング攻撃は次のような手口でユーザーを罠にかけます。

こうして潜伏したマルウェア本体は、高度なスパイウェアであり、遠隔アクセス型トロイの木馬（RAT）として機能します。

ただのスパイウェアじゃない「Brokewell」の恐るべき機能

このマルウェアは、多岐にわたる危険な能力を備えています。

特筆すべきは、この攻撃がAndroidユーザーに的を絞っている点です。

もしWindowsやMacOSのデスクトップPCから偽広告をクリックしても、悪質なクローンサイトではなく、無害なコンテンツが表示されるようになっています。

とはいえ、脅威アクターたちがFacebook広告を悪用して、様々なプラットフォームやデバイスのユーザーを狙う手口はあとを絶ちません。

仮想通貨や投資、トレーディングアプリ、さらには著名な金融専門家になりすましたキャンペーンが数多く報告されています。

今すぐできる「マルバタイジング」対策

Facebookをはじめとするソーシャルメディア上の広告は、マルウェアや詐欺を拡散させるための常套手段となっており、常に警戒が必要です。

たとえ見知った企業やブランドの広告であっても、安易にクリックしてはいけません。特に、投資アドバイスや「うますぎる話」には注意が必要です。偽サイトに誘導したり、アプリやファイルのダウンロードを強制したりするリンクには細心の注意を払いましょう。

対策として、以下の点を徹底することが推奨されます。

著者情報：エミリー・ロング ソルトレイクシティを拠点に活動するフリーランスライター。デューク大学卒業後、ワシントンD.C.にてAtlantic Media Company傘下の『Government Executive』で、連邦政府関連のレポーターとして数年間勤務。フリーランスとして約10年の経験を持ち、テクノロジー（セキュリティ、プライバシー、ストリーミングなど）、パーソナルファイナンス、旅行といった幅広い分野で執筆活動を行っています。Lifehackerのほか、『Wirecutter』『Tom’s Guide』『ZDNET』などにも寄稿。全米各地でのトラベルガイドやコンテンツエディターとしての経歴も持っています。ソーシャルワークの修士号を取得しており、ユタ州公認のセラピストでもあります。

Image: Shutterstock