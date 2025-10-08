ÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢Àî¤Î»ú¤ÇÌ²¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö9Æü¤Ç14¥¥íÂÎ½Å¤¬°ã¤¦¡×»º¸å¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤â¹ðÇò
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/08¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬10·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ÈÀî¤Î»ú¤Ç¿²¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡¢Àî¤Î»ú¤ÇÌ²¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
6Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÇÁÐ»Ò¤È¤È¤â¤ËÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÀî¤Ï¡¢¡Ö°ì½µ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿ÁÐ»Ò¤ÈÀî¤Î»ú¤Ç¿²¤¿ÉÔ»×µÄ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢2¤ÄÊÂ¤ó¤À¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÛÃÄ¤Î¾å¤ÇÌ²¤ëÁÐ»Ò¤È¤½¤Î²£¤ÎÉÛÃÄ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤ÎÀî¤Î»ú¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËèÆü¤Î¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò³¨Æüµ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ÈÁÐ»Ò¤Ø¤Î¤¤¤Ä¤«¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Èµ¤·¡¢¡ÖÂà±¡¤·¤¿Æü¤ËÁÐ»Ò¤È½é¤á¤Æ³°¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤Î¥É¥¥É¥¤òÉÁ¤¤¤¿³¨Æüµ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤òÉÁ¤¤¤¿³¨Æüµ¤âÈäÏª¡£¡Ö9Æü¤Ç14¥¥íÂÎ½Å¤¬°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È»º¸å¤ÎÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤Ð¤¤ Â¤à¤¯¤ß¤¹¤´¤¯¤ÆÂ¤Î¹Ã¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö»º¸å¤ª¤Ê¤«¤¬¤Á¤Â¤à»þ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÇ¥¿±Àþ¡ª¡©¥®¥ã¡¼¡×¡Ö¥¥º¤â»ÒµÜ¤âÄ¶ÄË¤¤¤·¡¢»º¸å¤ªÊ¢ÊÝ¼¾´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡Ä¤Ç¤â·®¾Ï¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÎÞ¤òÎ®¤¹¼«¿È¤Î»÷´é³¨ÉÕ¤¤Çµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÀî¤Î»ú²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³¨ÆüµÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»º¸å¤ÎÂÎ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤òÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
