強力打線が自慢のフィリーズが2戦4得点

フィリーズのロブ・トムソン監督が7日（日本時間8日）、ドジャースタジアムで行われる地区シリーズ第3戦の前日会見に出席した。チームは自慢の強力打線が不振で連敗。指揮官は大看板のカイル・シュワーバー外野手、ブライス・ハーパー内野手について言及した。

フィリーズは今季チーム打率.244が30球団中2位、OPS.759は同4位と打線が自慢だ。1番は首位打者のトレイ・ターナー内野手、2番には大谷を超える56発で本塁打＆打点2冠のシュワーバー、3番はMVP2回のハーパーが座る。しかし、シュワーバーはレギュラーシーズン終盤から直近20打席で無安打、ハーパーもシリーズ2戦で7打数1安打にとどまっている。

トムソン監督は2人の状態について「相手は彼とハーパーになかなか厳しい投球をしていると思う。それに（シュワーバーとハーパーの）タイミングが少しずれていると思う。（昨日に引き続き）改めて言うが、少し頑張りすぎている。とにかく（焦らずに）スローダウンしないといけない。左中間を心掛けたりね」と“課題”を指摘。スターの復活がなければ、ここからの逆襲は厳しいのは間違いない。

地区シリーズが現行のフォーマットになって以降、敵地での第1・2戦を制したチームが勝ち抜けたのは延べ18ケースのうち16回、実に88.9％の確率で突破している。絶対的ピンチとなったフィリーズは挽回できるだろうか。（Full-Count編集部）