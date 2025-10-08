7回に右前へタイムリー…シリーズ初安打

【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）

ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたフィリーズでの地区シリーズ第2戦に「1番・指名打者」で先発。3-0で迎えた7回2死一、二塁の第4打席に適時打を放った。雄叫びを上げた一打により、ドジャースは“快記録”を成し遂げた。

第1戦は4打席連続三振を喫し、4打数無安打1四球だった。この日の第1打席は三振、第2打席がニゴロ、第3打席は一ゴロと当たりがなかったが、7回だった。

ドジャースはテオスカー・ヘルナンデス外野手の好走塁で先制、ウィル・スミス捕手の2点適時打で3点目を加えた。そして大谷が左腕ストラームから右前適時打を放って4点目を挙げた。打球速度111.6マイル（約179.6キロ）の強烈な一打が二塁手の横をあっという間に抜けていった。

MLB公式のサラ・ラングス記者によると、ドジャースはこれでポストシーズン13試合連続で4得点以上をマークしたという。1970〜71年のオリオールズに並ぶポストシーズン記録になったと伝えた。ドジャースが最後に4点未満に終わったのは、昨年のリーグ優勝決定シリーズ第2戦（3点）。強力打線が勝利につながっているようだ。（Full-Count編集部）