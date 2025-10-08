ホロライブ・綺々羅々ヴィヴィ、カードショップ経営シムでホロメン史上“最高額”カードを出す「1400万超えカード出た!!」
「ホロライブ」所属のVTuber・綺々羅々ヴィヴィさんが、自身のチャンネルでゲーム『TCG Card Shop Simulator』の実況を配信。超高額カードを出してファンを驚かせた。
【写真】超高額カードに綺々羅々ヴィヴィさん本人も驚き
本作はトレーディングカードショップ経営シミュレーションゲームで、さくらみこさんや白上フブキさんなど多くのホロメンも遊んでいる人気作だ。
ヴィヴィさんは、6日に本作の実況配信を行いエックスを更新。「高額カード入荷 ギガトロンX 14,425,871 ヴィヴィーステーション」とコメントし、1400万の価値を超える超高額カードを引いたことを報告した。
これまでにも白上さんが1000万を超えるカードを出していたが、その記録を大きく更新したヴィヴィさんにファンからは「さすヴィヴィ」「何回見ても1400万ッ！！」「この瞬間を一緒に迎えれて、うれしったらうれし」「コレでフブさんを抜いて１位ですねおめでとうございます」など、称賛と驚きの声が上がっている。
引用：「綺々羅々ヴィヴィ」エックス（＠kikiraravivi）
