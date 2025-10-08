【とんでもスキルで異世界放浪メシ2】ノンクレジットOP映像公開！ シーズン2登場企業も公開
2025年10月よりテレ東系列にて放送開始のTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ 2』。CENT（セントチヒロ・チッチ）が歌う『yummy goodday』のノンクレジットOP映像が公開、またシーズン2登場の企業20社が明らかとなった。さらに、Blu-ray第1巻は、1月28日（水）より発売される。
＞＞＞ノンクレOP映像のサムネや協力企業をチェック！（写真7点）
「小説家になろう」にて13億PV超え、シリーズ累計（紙＋電子）850万部突破の人気小説を原作としたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。
2023年に、アニメスタジオMAPPA制作のもとTVアニメが放送され、全話各種配信サイトで配信中、シーズン2は2025年10月7日（火）深夜24：00からテレ東系列にて放送中、放送直後よりPrime Video にて見放題最速配信中だ。
本日、初回第13話が放送されたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』のノンクレジットオープニング映像が公開。オープニングテーマはCENT（セントチヒロ・チッチ）の新曲『yummy goodday』。ついにスタートしたおいしい・たのしいムコーダ一行の旅の様子を、ポップで疾走感のある楽曲とともに楽しめる映像となっている。
chelmicoが歌う同作のエンディングテーマ『SALT AND PEPPER』とともに、本日24：00から配信中だ。
さらに、シーズン1に引き続きシーズン2でも実在の商品が登場する。その協力企業20社が発表された。どの話数でどんな料理が登場するかは、これからの放送をお楽しみに。
さらに、1月28日（水）より発売となるBlu-ray第1巻のパッケージが公開。初回生産特典には原作・江口連書き下ろし短編小説や、キャラクター原案・雅描き下ろしイラストが収められた特製ブックレットが収録。各対象店舗では、早期予約キャンペーンやキャスト直筆サイン入り台本プレゼントキャンペーンが実施るので、こちらもお見逃しなく。
（C）江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル
