寒暖差の激しい秋にぴったりの「ユニクロ・GU・無印良品」で着まわせる10枚をご紹介。今回は、ユニクロ・無印良品がメインのコーデを人気スタイリストの福田麻琴さんに2つ教えてもらいました。さらに、ゲストとして芸人・椿鬼奴さんもご登場します！

オール6000円以下！秋の着まわしに使える10着

A：カラーカーディガン

【写真】大人カジュアルな秋コーデ2選

今秋の流行色はブラウン。血色がアップして見えるオレンジみのあるテラコッタブラウンなら、大人も取り入れやすい。ハイゲージだからさらっとしていて着心地よし。

・カーディガン ￥3990（無印良品／無印良品 銀座）

B：ピンストライプベスト

まだ暑い秋のはじめ、ジャケット代わりに活躍するダブルブレストのベスト。気になる腰回りが隠れる着丈、細いストライプのおかげで、すっきり細見えがかなう1着。

・ベスト ￥3990〈一部店舗のみ販売〉(ジーユー）

C：リブカットソー

1枚でも、レイヤードでもサマになるライトグレーのカットソー。合わせるボトムを選びません。首元にボタンのあるヘンリーネックデザインが着こなしのアクセントに。

・ボタン付きカットソー ￥1990（ユニクロ）

D：タックワイドパンツ

「脚長効果」「はくだけでシャレ感が出る」と大人気のタックワイドパンツ。センタープレス入りできちんと感はありつつ、後ろウエストはゴム仕様だからラクチン。

・パンツ ￥2990（ジーユー）

E：シフォンスカート

色は秋らしいブラウンでも、素材は透け感のあるシフォンで軽やか&涼しげ。暑さの残る時季に最適な1枚です。裏地つきで、ウエストはゴム仕様だからデイリーに着られます。

・スカート ￥3990（ユニクロ）

F：バギーカーブデニム

外側にボリュームをもたせたカーヴィーなシルエットが特徴。脚のラインを拾わない、ゆとりあるシルエットのおかげで華奢見え効果も。ソフトな生地感で肌触りよし。

・デニムパンツ ￥4990（ユニクロ）

G：ボーダーカットソー

ブラウンとピンクを合わせたような絶妙なカラーで、定番のボーダーカットソーをブラッシュアップ。カジュアルななかにも華があり、大人の女性にマッチ。オーガニックコットンを使用。

・ボーダーカットソー ￥2990（無印良品／無印良品 銀座）

H：ドルマンスリーブシャツ

脇や肩にゆとりがあるドルマンスリーブのシャツ。1枚で着るのはもちろん、羽織りにもできるので、シーンや季節を問わず使えます。お尻が隠れる着丈もうれしい。

・シャツ ￥2490（ジーユー）

I：ケーブル編みカーディガン

ケーブルの編み地とメタルボタンがアクセント。クラシカルな雰囲気が秋を演出してくれます。シンプルなボトムに合わせるだけでも、きちんと感のある着こなしに。

・半袖カーディガン ￥1990（ジーユー）

J：ドット柄セットアップ

羽織りにもなるシャツワンピースとワイドパンツ。黒地に細かな白のドット柄だから子どもっぽくならず、セットで着ても重見えしない、優秀なプリントです。

・ワンピース￥5990、パンツ￥4990（ともに無印良品／無印良品 銀座）

デニムとキャップを合わせ、ボーダーカットソーを休日仕様に（A＋F＋G）

同系色のスカートを合わせるときれいめな印象に仕上がるボーダートップスも、ブルーデニム合わせなら一気にカジュアルな雰囲気に。釣りが趣味の鬼奴さんに醍醐味を教えてもらったら意気投合。LINE交換しちゃった！

・キャップ￥1290、スニーカー￥2990（ともにジーユー） リュック￥3990（無印良品／無印良品 銀座）

・［椿鬼奴さん］Tシャツ￥1290、パンツ￥2990（ともにジーユー） その他（椿鬼奴さん私物）

ドット柄ワンピースなら玄関先の対応もバッチリ！（J）

おうち時間にも便利なドット柄ワンピース。着丈が長めなので、パンツは合わせず1枚で着てもOK。ワンピースと同じくモノトーンのスカーフを頭に巻いてヘアバンド代わりに。シャインマスカットの甘い香りに癒やされる！

・スカーフ ￥990（ジーユー）