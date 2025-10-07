MBSテレビ、Aぇ! groupのレギュラー番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』を当面放送休止へ
MBSテレビで放送されている、Aぇ! groupのレギュラー番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜 深1：28 ※関西ローカル）が、当面の間、放送休止となることが7日、分かった。オリコンニュースの取材に対し、同局が答えた。
【写真】車内の様子は…送検されたAぇ! group・草間リチャード敬太
Aぇ! groupのメンバー・草間リチャード敬太が4日、公然わいせつの疑いで逮捕・送検され、6日に釈放された。
STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表した。
『Aぇ!!!!!!ゐこ』は、お笑いコンビ・よゐことAぇ! groupのメンバー5人が、関西各地を調査するバラエティー番組。4日は放送予定がなかった。
また、MBSラジオの『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜 後10：00）に関しては、「今後はメンバー4人で継続して放送します」としている。
【写真】車内の様子は…送検されたAぇ! group・草間リチャード敬太
Aぇ! groupのメンバー・草間リチャード敬太が4日、公然わいせつの疑いで逮捕・送検され、6日に釈放された。
STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表した。
『Aぇ!!!!!!ゐこ』は、お笑いコンビ・よゐことAぇ! groupのメンバー5人が、関西各地を調査するバラエティー番組。4日は放送予定がなかった。
また、MBSラジオの『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜 後10：00）に関しては、「今後はメンバー4人で継続して放送します」としている。