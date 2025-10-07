1点差に迫られた9回2死一、三塁で登板

【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）

ドジャース・佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）、敵地フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦の9回から緊急登板。首位打者トレイ・ターナー内野手を抑えて2試合連続セーブを挙げた。バックで見守ったフレディ・フリーマン内野手は「このポストシーズン、私たちにとってとてつもない武器だ」と大絶賛した。

ドジャースは9回、3点差のリードがあったもののブレイク・トライネン投手が1死も取れずに2失点で降板。代わったアレックス・ベシア投手が2アウトまで取ると、右打者ターナーの場面で佐々木が起用された。地区シリーズ第1戦に続く、セーブ機会でのマウンドになった。

初球は内角へのスプリットがボール。そして2球目、内角の99.3マイル（約159.8キロ）のフォーシームでニゴロに打ち取った。トミー・エドマン内野手の送球がやや逸れたが、名手のフリーマンが見事にすくい上げて最後のアウトを成立させた。

佐々木は2週間前までは3Aにいたが、9月24日（同25日）のメジャー復帰後はリリーフ投手として躍動。地区シリーズ第1戦では日米通じて初セーブを挙げた。フリーマンは試合後の会見で佐々木への信頼について聞かれ、惜しみない称賛を送った。

「今日は（今までで）最もプレッシャーがかかる場面だった。得点圏にランナーがいた。敵地で9回裏2死、一三塁。その状況で放り込まれても、落ち着いていた。初球のスプリットはとてもいい球だった。（速球は）100、101マイルの球。契約を結んだ時に、全員が想像していた姿だった。時にこういうことがあるんだけど、（適応に）少し時間がかかっただけだ」

ドジャースは後半戦になってブルペンが大乱調。何度も試合を落としてきたが、佐々木が救世主として存在感を発揮している。「今はマウンド上では、本当にいい感じで投げている。とても自信があるように見える。アウトを奪えることを確信しているようだ。このポストシーズン、（佐々木の存在は）私たちにとってとてつもない武器だ」とのフリーマンの言葉は、心から溢れたものだった。（Full-Count編集部）