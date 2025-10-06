板野友美が、YouTubeチャンネルに「【息抜き旅行】会社の相方と子供達を連れてはじめての沖縄へ おおはしゃぎ【vlog】」と題した動画を投稿。自身のInstagramにて、沖縄旅行でのオフショットを公開している。

板野は「仕事のパートナーと娘達を連れて初旅行」と綴り、2泊3日の沖縄旅行に出かけたことを報告。大好物の沖縄そばやエメラルドビーチ、88ステーキを堪能したことを明かしている。

さらに「ベビちんは、リアちゃんのお世話が大好きで姉妹みたいな2人の姿が微笑ましく、娘の成長をたくさん感じれた旅でした」と日に日に育っていく子供たちの変化を実感できた旅行だったことも記している。

オフショットには、ビーチでのビキニ姿や子供たちとの家族写真、パートナーとのツーショットなどをアップ。コメント欄には「めっちゃ可愛いですね」「こんな可愛くて若いママさん、お子様自慢でしょ」といったファンからの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）