高市新総裁の誕生でマーケットも大きく動いています。日経平均株価が大きく値上がりし、一時、史上初となる4万8000円台を突破しました。

株価ボードは値上がりを示す真っ赤な表示で染まりました。

きょうの日経平均株価は取引開始直後から幅広い銘柄に買い注文が集まり、ほぼ全面高の展開に…。

「日経平均高そうですよ。高市さんトレードで」

午前の段階で…。

記者

「日経平均株価の上げ幅、今2000円を超えました」

午後には、上げ幅が一時2300円を上回り、取引時間中の最高値を更新。史上初めて一時4万8000円台を突破し、結局、4万7944円で取引を終えました。

「株が上がってびっくり。ちょっと異常な上がり（方）なので、また急落とか怖い」

投資家も驚いた株価の大幅な値上がり。最大の要因はこの人です。

自民党 高市早苗 新総裁

「働いて、働いて、働いて、働いて、働いて参ります」

おととい、自民党の新総裁に選ばれた高市氏。就任後の会見では…。

自民党 高市早苗 新総裁

「何としても物価高対策、ここに力を注ぎたいと思っております」

高市新総裁のこれまでの姿勢から積極的な財政政策などを推し進めるとの期待が広がりました。

“高市トレード”がもたらした急速な株高。この先も持続するのでしょうか？

大和証券 坪井裕豪 チーフストラテジスト

「同じようなペースで株価が上昇するとは考えにくい。いっそう、短期的な過熱感は出てきている」

そのうえで、今後のポイントだと指摘するのが…。

大和証券 坪井裕豪 チーフストラテジスト

「与野党の協議が進んで、いろいろな政策が通りそうだと。これがマーケットで織り込めるようになると、持続的な株高になるのでは」

少数与党で期待通りの経済政策が打てるのか？新総裁の舵取りに市場が注目しています。