¡¡Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï12·î6Æü¡¢¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡Ø¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡ÊTGC ¹Åç 2025¡Ë¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¤¤ç¤¦6Æü¡¢¹Åç»Ô¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¿·¤·¤¤·Á¡×¤È¤·¤¿½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥«¡¼¥È¤Ò¤é¤ê¡ªÍçÂ¤Çº½ÉÍ¤ËÎ©¤Ä¸þ°æÎç°á
¡¡¥í¥±ÃÏ¤Ï¥ª¡¼¥ë¹Åç¡£¡È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢Í§Ã£¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Êü²Ý¸å¤Î»þ´Ö¤ä¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¹Åç¤ÎÌ¾½ê¤ä¥°¥ë¥á¡¢³¹ÊÂ¤ß¤¬¼«Á³¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡º£²óÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹ç·×3ËÜ¡£¤¤¤º¤ì¤â1Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î3Æü¤ÎÇÛ¿®¤«¤é3Æü´Ö¤ÇÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬300Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¸þ°æÎç°á¡£PopteenÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥ì¡¼¥Ù¥ëHA-LU½êÂ°¤Ç¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¾¾±ºæÆÊ¿»á¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡POV»£±Æ¡ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î»ëÅÀ¤Ç±ÇÁü¤ò»£¤ë¼êË¡¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿vol.1¤Î¡Ø¿´Í§¡Ù¤Ï¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢¿´Í§¤È¤ÎÌë¤ÎÂ©È´¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡Öº£¤ò³Ú¤·¤à¡×¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëÊª¸ì¡£Êü²Ý¸å¡¢´ù¤Ë¸þ¤«¤¤Â³¤±¤ë½÷»Ò¹â¹»À¸¤ò¡¢ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ÎÎç°á¤¬¸â»Ô¤Î¼íÎ±²ì³¤ÉÍ¸ø±à¤Ø¤ÈÍ¶¤¤½Ð¤¹¡£¿å¤·¤Ö¤¤ÎÃæ¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢¹Åç»Ô¤ÎMO-MO-MILK¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¡¢¤³¤Æ¤¸¤å¤¦¹®¸áÅ¹¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤òÌ£¤ï¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¿´¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²ò¤¤Û¤°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¿´Í§¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡vol.2¡ØµÜÅçÎøÆüÏÂ¡Ù¤Ï¡¢µÜÅç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Îç°á¤ÈÎç°á¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÆ±µéÀ¸¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¸·Åç¿À¼Ò¤Î¼«Á³Ë¤«¤ÊÉ÷·Ê¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¶»¤Î±ü¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿Îø¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¿ð¡¹¤·¤¯ÉÁ¤¤¤¿¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡vol.1¤ÈÆ±¤¸¤¯POV»£±Æ¤òºÎÍÑ¤·¤¿vol.3¡Ø¹¥¤¤Ê¿Í¤È¹¥¤¤Ê¿Í¡Ù¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÎ×¤àÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢»×¤¤¤ò¹ð¤²¤ëÊª¸ì¡£ÈøÆ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ËÜÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¤Ç¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤ä¡¢Àé¸÷»û¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤äÀé¸÷»ûÄº¾åÅ¸Ë¾Âæ¡ÖPEAK¡×¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤ë2¿Í¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤¦Îç°á¤Î»Ñ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÍ¼Êë¤ì¤ÎÀé¸÷»û¤Ç¹ðÇò¡£ÄÀ¤àÍ¼Æü¤¬¾È¤é¤¹Ãæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÎø¤¬»Ï¤Þ¤ë½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸þ°æÎç°á¡¢¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¹Åç¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¥¨¥â¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
»ä¤ÏÆüº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¹ÅçÊÛ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤â¹ÅçÊÛ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê»ä¤Ç¥¥å¥ó¤äÍ§¾ð¤ò´¶¤¸¤¨¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
