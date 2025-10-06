ブロガーのさい糖 みりんさんの漫画がインスタグラムで3800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

3年ぶりに高校時代の友人と遊んだ妻。別れ際に「また絶対遊ぼうね」「約束だからね」と、友人に重い気持ちを伝えてしまったのですが、帰宅した夫はさらに…という内容で、読者からは「旦那さん、よっぽどさびしかったんですね（笑）」「相思相愛で何より」などの声が上がっています。

思わず笑顔になるほどの愛情を見せた夫

さい糖 みりんさんは、インスタグラムやブログ「みりんちゃんのてきとーぶろぐ」などで漫画を発表しています。さい糖 みりんさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

さい糖 みりんさん「久しぶりに高校の友人と遊んで『また遊びたい』を連呼し、『われながら重いかも』と思ったのですが、家に帰ったらもっと重い人がいて面白かったからです」

Q.このとき、高校の友達とは何をして遊んだのですか。

さい糖 みりんさん「動物園に行ったり、お寺に行って2人でおみくじを引いたり、ランチをしたりして、とにかくのんびり過ごし、たくさん話しました」

Q.「重すぎる」旦那さまを見て、どのように感じましたか。

さい糖 みりんさん「めちゃ面白くて、かわいかったです」

Q.この後、旦那さまにどのような反応をしましたか。

さい糖 みりんさん「『さびしかったの〜』と、わしゃわしゃ頭をなで回しました」

Q.それに対して、旦那さまはどのような反応をしていましたか。

さい糖 みりんさん「『ヤメテ！』『気安く触らないで！』と言っていました。面白かったです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

さい糖 みりんさん「『旦那さん、かわいすぎる』『とってもさびしかったみたいですね（笑）』などのコメントをいただきました。『本当にその通りです』とうれしい気持ちです」