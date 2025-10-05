¡Ú¾Úµò¥á¡¼¥ëÆþ¼ê¡ÛÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤¬²þ³×¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö»äÀß¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î°Ç¡×¡È¥Á¥±¥Ã¥È¥Î¥ë¥Þ¤È12Ëü±ßÊ¬¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡É
¡¡¸½Ìò¤ÎÃèÁÈÀ¸¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿Èá·à¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡£·àÃÄ¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÈ¿¥²þ³×¤ò¿Ê¤á¡¢9·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿ÃèÁÈ¸ø±é¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈºÇÂç¤Î¥¿¥Ö¡¼¡É¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö»äÀß¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î°Ç¤¬¡Ä¡×ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊõÄÍÃèÁÈ¤Î¿·¸ø±é
ÊõÄÍÂç·à¾ì ©︎Ê¸éº½Õ½©
»äÀßFC¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
¡Ö»äÀß¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ê°Ê²¼¡¢FC¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤äÃæ·øÀ¸ÅÌ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ»Ö¤«¤é¤Ê¤ë·àÃÄÈó¸øÇ§¤ÎFC¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Æþ²ñ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸ÅÌËÜ¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡È¤ªÃã²ñ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎÁ÷·Þ¤ä²È»ö¤ò¼êÅÁ¤¦²ñ°÷¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·àÃÄ¤ÏÀ¸ÅÌ¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤ëFC¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢ÏÄ¤Ê¡È¿ä¤·¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊ¸²½Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ç¡¢·àÃÄ¤Ï»äÀßFC¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»äÀßFC¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎFC¤¬·àÃÄ¤«¤é°ì³ç¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸ÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎFC¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£»äÀßFC¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤òÉ¬Í×Ëç¿ô¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¿ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢FCÆâ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ø±é¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÆFC¤Ï¡¢¼ê»ý¤Á¤ò¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥È¥Ã¥×FC¤«¤é¿Íµ¤¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤ò¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢²ñ°÷¤¿¤Á¤ÏÉ¬»à¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤µ¤Ð¤³¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¡È¥Î¥ë¥Þ¡É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Í¾¤ë¤È¡¢FC¤äÀ¸ÅÌ¤Î¿ÆÂ²¤¬Çã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·àÃÄ°÷¡Ë
¡¡·àÃÄ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿»äÀßFC¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÌäÂê¤Ë¤âÃå¼ê¡£9·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃèÁÈ¸ø±é¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼FC¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÆÀ¸ÅÌ¤ÎFC¤¬·àÃÄÂ¦¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×Ëç¿ô¤ò¿½¤·¹þ¤à·Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÌäÂê¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤â¤Þ¤À¡¢¡È¥Á¥±¥Ã¥È¥Î¥ë¥Þ¡É¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎFC²ñ°÷¤À¡£ÃèÁÈ¸ø±é¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿9·î¡¢¤³¤Î²ñ°÷¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃèÁÈÀ¸ÅÌFC¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¡£»äÀßFC¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¡È¥Î¥ë¥Þ¡É¤ä¡¢12Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÎÌ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¼è°ú¤¤µ¤ì¤ë¼ÂÂÖ¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯8·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿À±ÁÈÁ°¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÎé¿¿¶×¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë