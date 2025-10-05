¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡ÛÃç´Ö¤Ï¤¹¤Ç¤ËNPB¤Ø »Ä¤µ¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î£³¿Í¤ÎÊª¸ì
¡¡¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Þ¤Ç£³½µ´Ö¤òÀÚ¤ê¡¢NPB¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤â²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°úÂà¤¹¤ë¡×¤ÈÈáÁÔ¤Ê³Ð¸ç¤ÇÀï¤¦¼Ô¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡££¹·îËö¤Ë¤ÏÆüËÜÆÈÎ©¥ê¡¼¥°Ìîµåµ¡¹½¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£¶ÃÄÂÎ¤«¤é£·¥Á¡¼¥à¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀï¤¦¡¢ÆüËÜÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤¬ÆÊÌÚ¸©¡Ê¾®»³¡¢¿¿²¬¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤òÂ¿¿ôÍÊ¤¹¤ëÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¡Ë¤¬½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢NPB¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¼Â¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ë»ê¤Ã¤¿Á°Îã¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥é¥¹¥È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¸÷¤Ã¤¿£³¿Í¤ÎÌî¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ÚÃæ³Ø»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¥É¥é£±¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡Û
±óÅê120¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶¯¸ª¤ò¸Ø¤ë²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¤ÎÃÓÆâ¾¢À¸¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¡¡²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¤Ï¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÄ¾¶á£µÇ¯¤Î¤¦¤Á£´²óÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò£²²óÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ë¡£20ÂåÃæÈ×¤Î»é¤Î¾è¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¬ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢20ºÐ¤È¼ã¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢£µÈÖ¡¦±¦Íã¼ê¤ÎÃÓÆâ¾¢À¸¡Ê¤¤¤±¤¦¤Á¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤»¤º¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡¢Ç¯¾å¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¤ä¤ê¤Å¤é¤µ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÓÆâ¤Ï¤³¤È¤â¤Ê¤²¤Ë¤½¤¦¸ì¤ë¡£ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢ÃæÂ¼Í¥ÅÍ¡Ê¸½¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤«¤é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡££²Ç¯»þ¤ËÂà³Ø¤·¡¢º£µ¨¤«¤éÃÎ¿Í¤Î¤Ä¤Æ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÆâ¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ï¡¢±óÅê120¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶¯¸ª¤Ç¤¢¤ë¡£»î¹çÁ°¤Î¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤«¤éÎÏ¶¯¤¤¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¤ÎÇä¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å77¥¥í¤ÈÄ¹¿ÈÁé¶í¤Ç¡¢²ÝÂê¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¼«³Ð¤¹¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤¬¼Â¤ì¤Ð¡¢Âç²½¤±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç58»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.360¡¢38ÂÇÅÀ¡¢19ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£°ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½éÀï¡¦ÀÐ¼í¥ì¥Ã¥É¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÌ³¤Æ»¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ê¡¼¥°¡ËÀï¤Ç¤Ï¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ê¤¬¤éº¸ÍãÀÊ¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£¹â¹»¤Ç¤ÏÄÌ»»18ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÁá¤¯°ì½ï¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õ¼±¤¹¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¡£ÆâÆ£Ë²¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡£¤È¤â¤ËÃæ³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿Åì»³¥¯¥é¥Ö¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆâÆ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹â¹»¤Ç¤âÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆâÆ£¤ÏÃæ³Ø¤Îº¢¤«¤é¥±¥¿¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¤¥Ò¥Í¤ÏÆ±¤¸³°Ìî¼ê¤Ç¡¢ËÍ¤Î¹µ¤¨¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»¤Ç°ìµ¤¤ËÈ´¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥×¥í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤Ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¥×¥ì¡¼¤ò·ÑÂ³Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¹¥ÁÇºà¤òÀÄÅÄÇã¤¤¤¹¤ëµåÃÄ¤Ï¸½¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÅðÎÝ¿ô¤Ï10¤«¤é¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿¤Î54¤Ë·ãÁý¡Û
NPBÄ©Àï¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤âº£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤È¸ì¤ë°¦É²¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¾åÌîÍºÂç¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¡¡°ìÊý¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÅÒ¤±¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£°¦É²¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¡Ë¤Î£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¼ê¤òÌ³¤á¤ë¾åÌîÍºÂç¡Ê24ºÐ¡Ë¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¡Öº£¤ÏNPB¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯ÎðÅª¤ËNPB¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²¬»³¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Î©ÀµÂçÞÄÆî¡ÊÅçº¬¡Ë¡¢Ãæµþ³Ø±¡Âç¡Ê´ôÉì¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Îºæ¥·¥å¥é¥¤¥¯¥¹¤Ç£±Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£ºòµ¨¤«¤é°¦É²¤ËÆþÃÄ¤·¡¢º£µ¨¤ÏÂçÂ´£³Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¸¤Ä¤ÏÂç³ØÂ´¶È»þ¤Ë»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¸³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¨¤Ê¤¯ÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¾åÌî¤Ï¡Ö£±Ç¯£±Ç¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¾åÌî¤ÎÉð´ï¤Ï¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ëÂÇ·â¤È¡¢º£µ¨¤ËµÞÀ®Ä¹¤·¤¿ÁöÎÝ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤ËÂÇ·âÌÌ¤ÏÆÈÆÃ¤Î´¶À¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å69¥¥í¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ò¥Ã¥Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ°ºî¤«¤é¡¢¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤ËÂÇµå¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ïºòµ¨¤ËÂÇÎ¨.351¡¢º£µ¨¤âÂÇÎ¨.352¤È°ÂÄê¤·¤¿¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÃ¯¤«¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòµ¨¤«¤é¹âÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢NPB¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏÅÄ¾å·ò°ì¥³¡¼¥Á¡Ê¸µ¡¦ºå¿À¡Ë¤Ë»Õ»ö¤·¡¢ÁöÎÝÌÌ¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÅðÎÝ¿ô¤Ïºòµ¨¤Î10¸Ä¤«¤é54¸Ä¤Ë·ãÁý¡£¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Û¤É¤ËµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ñ»¡ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¹½¤¨Êý¤ò¸«¤ÆÊÑ²½µå¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤òÍ½Â¬¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æµå¼ï¤¬ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤â¤È¤â¤ÈÂ¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀï¤¦¤Ê¤«¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿²Ð¤Î¹ñÀï¤Ç¤Ï¡¢£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤È¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢£°ÅðÎÝ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££²²ó¤¢¤Ã¤¿ÅðÎÝ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ê¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¾åÌî¤Ï¡ÖÅðÎÝ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Ï¸£À©¤ä¥¯¥¤¥Ã¥¯¤¬¾å¼ê¤ÊÅê¼ê¤¬Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¾ìÌÌÅª¤Ë100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î³Î¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£ÅðÎÝ¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤ËÎ®¤ì¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ï¡ØÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤éÀ®¸ù¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏÁö¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¾åÌî¤Î¤è¤¦¤Ê±¦Åêº¸ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤ÏNPB¤ÇË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï°ìÁØ¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢ËÜ¿Í¤âÄË¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾åÌî¤¬Å·°æ¤«¤éÄß¤ë¤µ¤ì¤¿ºÙ¤¤»å¤ò¤è¤¸ÅÐ¤ë¤è¤¦¤ËNPB¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¡¡¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢¾åÌî¤Ï·èÁ³¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÆ´¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ïº£¤Þ¤Ç¹¥¤¤ÊÌîµå¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡NPBµåÃÄ¤«¤é¤ÎÄ´ºº½ñ¤âÆÏ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÌî¤Î²¸ÊÖ¤·¤ÏÀ®½¢¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤À¤±¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Û
½ÓÂ¹ªÂÇ¤ÎÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¦Åí¼¡Ïº¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¡¡¾åÌî¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½ÓÂ¹ªÂÇ¥¿¥¤¥×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ê¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î±óÆ£Åí¼¡Ïº¡Ê23ºÐ¡¿ÅÐÏ¿Ì¾¡¦Åí¼¡Ïº¡Ë¤À¡£
¡Ö¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë»°¿¶¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥´¥í¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡£¤¿¤À¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤À¤±¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áê¼ê¤Î·ù¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤·¤Ö¤È¤¤¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¤¿·ÐÎò¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Îý½¬¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²£ÉÍÀ¥Ã«¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÇÃæ³Ø»þÂå¤ò²á¤´¤·¡¢¹â¹»¤ÏÀ¹²¬ÂçÉÕ¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Ø¡£Àã¹ñ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ë¤Ê¤«Àã¾å¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹â¹»£³Ç¯²Æ¤ËÇØÈÖ¹æ£´¤ò¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Çò?Âç¤Ç¤â£³Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢£³Ç¯»þ¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È£´¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±³ØÇ¯¾å¤Ë¤ÏÊ¡Åç·½²»¡Ê¸½¡¦ºå¿À°éÀ®¡Ë¤¬¤ª¤ê¡¢½Õ¤Î´Ø¹Ã¿·³ØÀ¸¥ê¡¼¥°£¹»î¹ç¤Ç20ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¶È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·½²»¤µ¤ó¤¬ÎÝ¤Ë½Ð¤ì¤Ð¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÄã¤¤¥´¥í¤òÂÇ¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅ¾´¹¡£¤¹¤ë¤È½ù¡¹¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢£´Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¼è¡£½©¤Î²£ÉÍ»ÔÄ¹ÇÕ¡¦ÄëµþÂçÀï¤Ç¤Ï£±»î¹ç£³ÅðÎÝ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï55»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.354¡¢42ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÅðÎÝ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢Åí¼¡Ïº¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø¤¤¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Î»ý¤ÁÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎÏ¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»³²¼ÆÁ¿Í¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç£±µåÃÄ¤«¤éÄ´ºº½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤âÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£Åí¼¡Ïº¤ÏºÇ¸å¤Ë¼«¿È¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖNPB¤Î»î¹ç¤Ë¤¹¤°½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Â¨ÀïÎÏ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÂ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤Î¥é¥¹¥È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤«¡£10·î23Æü¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÆü¤Ï¹ï°ì¹ï¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£