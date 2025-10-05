Åêµå¡¢´¶¾ð¡Äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡¡5¤«·î¤Ö¤ê¥Þ¥¹¥¯¤Ç¼Â´¶¡Ä¥¹¥ß¥¹¤¬¸ì¤ë¡ÈÀ®Ä¹¡É
¥±¥×¥é¡¼¤ËÆóÎÝÂÇÍá¤Ó¤ë¤â1²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£1²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤òÀ©°µ¤·¤¿Åêµå¡£Ìó5¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬6²ó3¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¡¢2ÈÖ¼ê¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢3ÈÖ¼ê¥Ù¥·¥¢¤¬7¡Á8²ó¤òÍÞ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ2ÅÀº¹¤Î9²ó¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ø¤Î½éµå¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î162.5¥¥í¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Â³¤¯¥±¥×¥é¡¼¤Ë¤Ï±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤òÆó¥´¥í¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥È¥Ã¥È¤ò»°¼ÙÈô¤ËÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¸«»ö¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤Ï»î¹ç¸å¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¤Î¡È¤ä¤ê¼è¤ê¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆóÎÝÂÇ¸å¤â¥¹¥ß¥¹¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢23ºÐ±¦ÏÓ¤ËÂ÷¤·¤¿¡£¡Ö¡Êº¹¤¬¡Ë¤Þ¤À2ÅÀ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£Æ±ÅÀ¤ÎÁö¼Ô¤¬¤¤¤¿¤±¤É¡¢¹¶¤áÂ³¤±¤¿¤è¡£¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ÎÅêµå¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¥¹¥ß¥¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï5·î9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÀèÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤º¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤â±¦ÏÓ¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤Ç¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£18.44¥á¡¼¥È¥ë±Û¤·¤Ë¸«¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡£¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µå¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤Í¡£Èà¤Ïµß±çÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡ÈÊÑ²½¡É¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë