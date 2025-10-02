東京都町田市のマンション外階段で住人の高齢女性が刃物で刺され死亡した事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された同市原町田、自称派遣社員桑野浩太容疑者（４０）が、「女性は年配で、自分と体格差があり、抵抗されないだろうと思った」と供述していることが、捜査関係者への取材でわかった。

現場付近の防犯カメラには、桑野容疑者が女性に続いて外階段を上る様子が映っており、警視庁町田署は、偶然見つけた女性を背後から襲ったとみている。

発表によると、桑野容疑者は先月３０日午後７時１０分頃、同市中町のマンション外階段で、パート従業員の秋江千津子さん（７６）の背中や腹などを包丁（刃渡り約１７センチ）で刺し、殺害しようとした疑い。

秋江さんは近くのスーパーで買い物を終え、帰宅する途中だった。体には刃物による傷が１０か所以上あった。

桑野容疑者は調べに、「行政の窓口で自分だけ違う対応をされた。絶望感があふれて全てが嫌になり、人を殺して人生を終わりにしようと決意した」と供述している。

桑野容疑者の自宅は現場から南東に約７００メートル離れたマンションの一室で、「包丁は自宅から持ってきた。襲いやすそうな人を探しながら、歩いていた」とも話しているという。秋江さんの長女によると、秋江さんは人工股関節を使い、歩くのが不自由だった。

同署は２日、桑野容疑者を殺人と銃刀法違反容疑で東京地検立川支部に送検した。