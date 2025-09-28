ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢ÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ú¤Ê»Å»ö¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×»Å»ö¤È¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÈºÇ¤â³Ú¤Ê»Å»ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÂçµÈ¤Ï¤È¤â¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¬¾»¹¨¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¡¦¿åÆ»¶¶¤Îµï¼ò²°¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¼ò¤ò°û¤ß¡¢¥Ä¥Þ¥ß¤ò¿©¤Ù¤Ä¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤¯°û¤ß¿©¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¡È»Å»ö¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾Ð´é¤ÇÎ¨Ä¾¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö°ìÈÖÆñ¤·¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¡£·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖÆñ¤·¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾¾²¬¤â¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾¾²¬¤¬¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤Í¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÂçµÈ¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡Ö¤â¤¦¡¢¤¢¤È¤ÏÉÝ¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·Æ±ÈÖÁÈ¤¬¡Ö°ìÈÖÆñ¤·¤¤»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾éÃÌ¤Ç¡¢¤½¤Î¸åÂçµÈ¤Ï¡ÖÁ´Éô¥¦¥½¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅ¹¤Ç¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë°û¤ß¿©¤¤¤Ç¤¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ú¤Ê»Å»ö¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¹ÔÎó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î°û¤ß¿©¤¤¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤«¤¿¤È³Ú¤·¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡Ä¿ô¥«·î¸å¤ª¶â¡Ê¥®¥ã¥é¡Ë¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£